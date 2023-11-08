Akansoy ile Toros, İrlanda’da temaslarını sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ile CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 6-11 Kasım tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin ve Belfast kentlerinde Kıbrıs Diyalog Formu tarafından düzenlenen programa katıldı. Söz konusu program, “Kuzey İrlanda Barış Sürecinin Etkileri” başlığı altında devam ediyor. Programa Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden birçok siyasi parti temsisi ve eski müzakereci de katılım gösteriyor. Programın ilk gününde, Kuzey İrlanda Barış Süreci ele alındı. Kuzey İrlanda Barış Süreci, “Good Friday” anlaşmasında da görev almış eski Diplomat Tim O’Connor tarafından katılımcılara sunuldu.

Bilindiği üzere 1998 Nisan ayında imzalanan anlaşma, İRA’nın silah bırakmasına yol açmıştı. Söz konusu olayla ilgili 25’inci yıl kutlamaları yapılırken bu çerçevede, anlaşmanın müzakere süreci, sosyal, siyasal ve sivil aktörleri, toplumsal gelişmeler bağlamında ele alınıp tartışılıyor.

Kıbrıs heyeti ise çalışmalarına yarından itibaren Belfast’ta devam edecek. Konuyla ilgili birçok kurumsal ve siyasi yetkili ile de görüşme imkanı bulunacağı aktarılırken, Kıbrıs heyeti, siyasi parti temsilcileri ve ilgili milletvekilleri ile de görüşme imkanı bulacak.

Kıbrıs heyeti, 11 Kasım Cumartesi akşamı adaya dönecek.

Kıbrıs heyetinde, CTP, UBP, DP, HP temsilcilerinin yanı sıra eski müzakereci, CTP eski Milletvekili ve Bakanı Özdil Nami de yer alıyor.

CTP’yi Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış ilişkiler Sekreteri Fikri Toros temsil ederken, Kıbrıs’ın güneyinden ise AKEL, DİSİ, Yeşiller, DEPA temsilcilerinin yanı sıra eski müzakereci Andreas Mavroyannis de çalışmaya katılıyor.