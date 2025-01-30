Akansoy: “Hükümet kendi beceriksizliğinin bedelini çalışanlara ödetiyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hayat pahalılığı altında belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi ve “Doğrudan doğruya çalışanların cebine el atıyorlar. Hükümet kendi beceriksizliğinin bedelini emekçiye ödetiyor” ifadelerini kullandı. Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, Ersin Tatar’ın dört buçuk yıllık görevi süresince bir resmi görüşme bile yapmadığını anımsattı.

“Kara paraya gözlerini kapattılar”

Hayat pahalılığının altında belirlenen asgari ücretle ilgili konuşmasına başlayan Asım Akansoy, “Yapılmak istenen, bütçe açığını, kendi beceriksizliklerini, özel sektör çalışanların, emekçilerin cebine el atarak karşılamaktır” dedi. Bir ülkede bütçe açığı olabileceğini söyleyen Akansoy, bütçenin doğru politikalarla dengelenebileceğini belirtti. “Bununla ilgili kamu tasarrufları yapmanız, denetimi artırmanız, gelir adaletsizliğinin üzerine gitmeniz kısacası adil olmanız gerekir” diyen Akansoy, kamu tasarrufuna ve yüzde 80 kayıt dışı ekonomiye işaret etti. Akansoy, “Kamu maliyesini güçlendirecek şekilde vergi topluyor musunuz? Kara paranın üzerine gidip de sanal bahis oyunlarını vergilendiriyor musunuz?” diye sordu ve adına hükümet diyen yapının hiçbir iş yapmadığını vurguladı. Hükümetin ekonomiyi büyütmek, kayıt dışılığı önlemek, vergi sistemini yeniden düzenlemek, sosyal politikaları düzenlemek gibi bir niyetinin olmadığının altını çizen Akansoy, “Doğrudan doğruya çalışanların cebine el atıyorlar. Hükümet kendi beceriksizliğinin bedelini emekçiye ödetiyor” ifadelerini kullandı. “Bu ülkede sorun asgari ücret değil, ekonominin krizde olması ve hükümetin bu krizi yönetememesidir” diyen Akansoy, “hükümetin” kara paraya gözünü kapadığına dikkat çekti.

“Bu şekilde ülke yönetilmez”

Hayat pahalılığı oranının zaten düşük gösterildiğine işaret eden Akansoy, bunun üzerinden de asgari ücretin o oranda artırılmadığını kaydetti. Akansoy, “Çalışanların cebine el atarak sorun çözülmez. Bu tepki büyüyecek. Bu mücadele devam edecek” dedi. “Hükümet kendi beceriksizliğinin bedelini yalanlarla, dolanlarla emekçiye ödetmek istiyor. Asgari ücretin enflasyonu artırdığı ifade ediliyor, sorarım hangi oranda artırıyor? Bilimsel gerçekleri konuşalım. Bu tür genellemelere karnımız tok. ” diye konuşan Akansoy, bu şekilde ülke yönetilemeyeceğini belirtti. Akansoy, gerçekleri, adına hükümet diyen yapının yüzüne vurmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Erken seçimi zorlamaya devam edeceklerine dikkat çeken Akansoy, “Bu yalan dünyasının altında yaşanılmaz gerçekler var. Trafikte, hayat pahalılığında, eğitimde, sağlıkta yaşananlar ortada. Bugün insanlar elde ettikleri gelirle paralarını vergi ödediği devletin kurumlarına değil, dışarıdan hizmet alarak harcıyor” diye konuştu. Halkın yüzde 80’inin, eğitim ve sağlık hizmeti alamayacağını düşündüğüne işaret eden Akansoy, “Bıraksınlar bu şımarıklıkları!” “Onu da yapacağız, bunu da yapacağız” diyorlar. Hayatın kendisi, insanların cebinden çıkan rakamla eve götürebildiği ekmek kadardır. İnsanlar güneyden alışveriş yapıyor, gençler yurt dışına gidiyor. Tatar gençlere, “Dönün geri” diye açıklama yapıyor. Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanı olduğu yere neden dönsünler?” diye sordu.

“Önemli olan bataklığı kurutmak”

Ülkedeki 61 çalıntı araçla ilgili de konuşan Akansoy, “Maliye Bakanı, bu araçların “bir şekilde” Kuzey Kıbrıs’a geldiğini söylüyor. Bunları kim getirdi? Bu 61 aracı devlet emlak malzemesine verdiler. Bazılarını da RHA olarak kullandılar. Yasa buna izin vermiyor. Bu aslında dağın görünen yüzüdür. Buraya hırsızlık yapılarak getirildi, bunlar ne olacak? Kim getirdi? Gerekli soruşturma açıldı mı? Bu konunun üzerine gidildi mi?” diye sordu. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemi örnek veren Akansoy, “İnterpol, KKTC’de bulunan bir kişinin İngiltere’den araç şasi numarasını değiştirerek Kıbrıs’a lüks araç getirdiğini, bu kişinin İngiltere’de 10 yıllık hapsi olduğunu söyleyerek bize başvurdu. Dönem, CTP-UBP hükümeti dönemi. Ben bunu Bakanlar Kurulu’na götürdüm, o kişiyi İngiltere’ye iade ettik” dedi. Önemli olan bataklığı kurutmak olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Onlar sineklerle uğraşıyor. Bu iş ciddiyet ve sorumluluk ister. “Yüce devlet” diyeceksiniz, egemen eşitlik isteyeceksiniz, diğer taraftan da KKTC’ye hırsızlıkla araç getirilmesine imkân sağlayıp devlet olarak da kullanacaksınız. Bu devlet yönetimi değil, böyle bir yönetim olmaz” dedi.

“Dört buçuk yılda bir resmi görüşme yok”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Akansoy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bulunduğu her ortamda, BMGK kararlarının geçerli olduğuna işaret etti. “Sayın Tatar ayrılıkçı olduğu için Genel Sekreter de yaptığı bütün toplantıları gayri resmi yapıyor. Dört buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde Sayın Tatar, bir resmi toplantı bile yapamamıştır. Bundan sonra da yapamayacaktır. Burada dünya gerçekleri vardır” diye konuştu. Kıbrıs’ta var olan durumu sürdürülemez olarak niteleyen Akansoy, statükonun devamından hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların zarar göreceğini belirtti. Akansoy, ayakları yere basan siyasete duyulan ihtiyaca işaret etti. Federal yapıda zaten iki eşit devletin olacağının altını çizen Akansoy, Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerde bulundu ve “Sayın Akıncı’nın, Eroğlu’nun, Talat’ın ortaya koyduğu argümanları elinin tersiyle itmek kimsenin haddine değildir. 5+1 toplantısına Sayın Tatar’ın seçim söylemleriyle gitmesi kabul edilemez. Orada sayın Tatar yalnız başına gidip de Kıbrıs Türk halkı adına görüşecek diye bir şey yoktur. Strateji birlikte belirlenmelidir. Kendi bildiği türküyü çağırmaya devam ederse, biz de öyle devam edeceğiz. Ortak akıl çağrılarını dikkate almıyorlar” dedi. Asım Akansoy, “Yeni bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğumuz gerçeği ortadadır. CTP olarak biz, Kıbrıslı Türkleri itibarlı bir şekilde temsil edebilecek, tüm toplumsal farklılıklarını dikkate alıp gözeten, dünyayla siyaset yapmaktan çekinmeyen bir kişiye ihtiyaç vardır, diyoruz. Elbette Cumhurbaşkanlığı dönemimizde çözümü zorlayacağız. Çözüm karşılıklı kabul edilebilir bir çözümdür. Azınlık denklemi içerisinde olmayacak. Siyasi eşitlik bizim için tartışma konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı perspektifimiz, farklı görüşlerden insanların da bir arada bulunup bu açmazı ortadan kaldırma ve Kıbrıslı Rumlarla adil bir düzen kurma perspektifini taşıyacaktır” diye ekledi.