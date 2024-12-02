Akansoy: Halkın ihtiyacı olan değişimi CTP gerçekleştirecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kanal T'de Nazar Erişkin’in programında önemli açıklamalarda bulundu ve “Halkın ihtiyacı olan değişimi CTP gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı. “Hükümetin” iç yapısından ekonomik krize, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere ve Kıbrıs sorununa kadar pek çok konuya değinen Akansoy, “hükümetin” mevcut durumunun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak erken seçim çağrısını yineledi.

“ ‘Hükümet’ yok hükmünde”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “hükümette” ciddi bir koordinasyon ve irade eksikliği olduğunu belirterek, “Oldukça dağınık bir hükümet var. Hükümet vekilleri ve partileri arasında iletişim problemleri yaşanıyor. Paylaşım kavgaları, halka hizmetin çoktan önüne geçti. Her gün bir peşkeş ve hukuksuzluk haberi ile uyanıyoruz. Belli odakların erken seçimin olmaması yönündeki ısrar ve çabalarının ardında, kamu çıkarlarına aykırı hesaplar ve peşkeş yatmaktadır. Örneğin Hasan Tosunoğlu neden istifa etti? Bu sorunun cevabı, hükümetin kamu yararı içeren icraat eksenli olmayışı, vizyonsuzluğu ve mevcut durumu kurtarmaya çalışmasında saklıdır. Ancak bu böyle gitmez, hükümetin bu durumu kabul edilebilir değildir. Peşkeş ve paylaşım hükümeti, halkın her geçen gün zararına adım atıyor” dedi. Halkın ciddi sorunlarının olduğuna işaret eden Akansoy, “Bütçe açık veriyor ve izaz ikram giderleri artıyor. Ekonomi güneye kaydı. Hükümetin yarattığı kaos ve partizanlık, yaşam kalitesini aldı götürdü” diye konuştu. Kamu hizmetlerinin dip noktada olduğunu belirten Akansoy, “Enflasyon, bizzat hükümetin uygulamaları, TL kullanımı ve gerekli önlemlerin zamanında almaması yüzünden artıyor” ifadelerini kullandı. Asım Akansoy, “Sayelerinde memlekette mutlu insan kalmadı. Bu durum bizi kaotik bir döneme ve nihayetinde erken seçime götürür” dedi.

"UBP’de otorite sarsılmış durumda"

UBP içerisindeki bölünmüşlüğe dikkat çeken Akansoy, “UBP bütünlüğü ve iş yapabilme kapasitesi Meclis Başkanlığı seçiminde ciddi şekilde sarsıldı. UBP’nin kurultayı göstermelikti, halkla ilişkiler oyunundan ibaretti. Ancak bu süreç, UBP’nin bölünmüşlüğünü daha da derinleştirdi” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusuna da değinen Akansoy, “Türkiye ile her durumda iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Ancak bu ilişkiler karşılıklı saygı ve eşitlik üzerine inşa edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının aldığı kararlara saygı duyulması, sağlıklı bir TC-KKTC ilişkilerinde çok önemlidir” dedi. Akansoy, Türkiye’de Kıbrıs’ın iç politika malzemesi haline getirilmesinin büyük bir sorun olduğunu da dile getirdi. Ersin Tatar’ı eleştiren Akansoy, “Sayın Tatar’ın BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkan politikası, tarihi bir hata olarak kayıtlara geçti. Bu tutum bizi dünyadan izole etti. Tatar’ın politikaları bizi Erdoğan-Hristodulidis görüşmelerine itti. Artık bu süreçte Kıbrıslı Türkler yok sayılıyor” dedi. CTP’nin ülke siyasetinde oyun kurucu noktaya geldiğini söyleyen Akansoy, “CTP, bu ülkede şu anda birinci partidir. Olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman birinci sıradadır. Ülkeyi ayağa kaldıracak parti CTP’dir. Yeniden yapılanma ile ülke kaynaklarının adil bölüşümünü de kamu sağlık ve eğitim sistemi yanında toplu ulaşım sistemini de biz yaratacağız. Bu büyük sorumluluk, bizim omuzlarımızdadır” ifadeleriyle erken seçim çağrısında bulundu.