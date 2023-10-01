Akansoy: Gündemimizdeki en önemli konu düşünce ve ifade özgürlüğü olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni yasama yılında ana muhalefet CTP’nin gündemindeki en ivedi konunun “düşünce ve ifade özgürlüğü” olacağını belirterek, bu çerçevede Ceza Yasası ve Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda sundukları değişiklik önerilerinin bir an önce Meclis’te görüşülerek yasalaşmasını istediklerini vurguladı.

Kamu yararı içeren ve toplumun genelinin çıkarına odaklanan yasaların “CTP’nin çantasında” olduğunu ifade eden Akansoy, DAÜ’nün daha sürdürülebilir ve özerk bir yapıya kavuşmasına ilişkin düzenlemeler, Vatandaşlık Yasası, yeni Ercan Havalimanı ile ilgili sözleşmeler, ekonomi, eğitim, sağlık ve enerji konularının da gündemlerinde olduğunu aktardı.

Akansoy, Meclis’in denetleme günlerinde kamuoyunu aydınlatma, hükümeti sorgulama ve halk adına gerekli tepkiyi koyma görevini üstleneceklerini kaydederek, “Biz elbette Meclis’e sıkışıp kalmayacağız. Sorunlar karşısında halkın istenci, beklentileri ve tepkileri Meclis’e yansıyacaktır. Bundan dolayı daha başlattığımız ‘Meclis sokakta, sokak Meclis’te’ yaklaşımını geliştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

CTP’nin sorunlara yönelik gerekli tepkiyi sivil toplum örgütleri ile birlikte örgütlemek zorunda olduğunu da belirten Akansoy, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlerle yürütülen yapıcı ilişkiyi belli noktalarda verilecek ortak mücadelenin izleyeceğini söyledi. Akansoy, “Elbette bizim de gerek toplum faydasına gerekse sektörel sorunların çözülmesi bağlamında dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme sorumluluğumuz vardır ve CTP’nin burada öne çıkma zorunluluğu ve sorumluluğu da vardır” diye konuştu.

Yeni yasama yılının ilk Meclis Genel Kurulu toplantısı, 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Ana Muhalefet CTP’nin yeni dönemdeki önceliklerini Parti Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine anlattı.

“Konu Ali’nin konusu değil… Bu, tüm toplumu ilgilendiren bir konudur”

Meclis’in açılmasıyla siyasetin ısınacağına inanç belirten Akansoy, CTP olarak yeni dönemde söyleyecekleri ve ortaya koyacakları konular olduğunu kaydetti. Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Askeri Suç ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni sunduklarını anımsatan Akansoy, bu iki yasa önerisine verdikleri öneme vurgu yaptı. “Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili ülkemizde çok daha toleranslı, siyasetçilerin de bu toleransa bağlı olarak hareket etmesi gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde önemli değişiklikler ortaya koyduk” diyen Asım Akansoy, bahse konu yasa önerilerinin ivedi olarak görüşülmesini ve yasalaşmasını istediklerini anlattı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunun kendileri için en ivedi konu olduğunu vurgulayan Akansoy, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı yazı nedeniyle açılan davaya işaret ederek, “Bu konuda tüm toplumun hareket etmesi gerekir. Konu Ali Kişmir’e indirgenecek bir konu değildir. Konu Ali’nin konusu değil… Bu hepimizi, sağcısından solcusuna tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla, olaylara daha ilkeli bakmak, değerlerimizi kaybetmemek, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu sosyal, kültürel kimliği erozyona uğratmadan hareket etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Yasa önerileri ile yasaları Meclis’in gündemine getireceğiz”

CTP’nin yasa önerilerini, çalıştığı yasaları Meclis’e getireceğini, bunun yanında toplumun sorunlarının çözülmesi için çeşitli konuları da gündeme getireceğini belirten Akansoy, kamu yararı içeren ve toplumun genelinin çıkarına odaklanan yasaların “CTP’nin çantasında” olduğunu söyledi.

Akansoy, “Örneğin, bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin daha özerk, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi… Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi bu ülkede sadece genel geçer ifadelerle ‘gözbebeğimizdir’ diyebileceğimiz bir kurum değil, aynı zamanda ülkede kamu eğitimi açısından belli bir standardı taşıyan, ortaya koyan bir kurumdur. Bundan dolayı, ona özel bir önem veriyoruz. Şu anda da zaten yönetsel bir kriz olduğunu bildiğimiz bir sorunla karşı karşıyadır” dedi. Akansoy, Vatandaşlık Yasası’nın da çantalarında olduğunu ifade ederek, tüm bunları Meclis’in gündemine taşıyarak değişiklik talep edeceklerini yineledi.

Enerji konusunun ve yeni Ercan Havalimanı ile ilgili sözleşmelerin doğurduğu büyük “handikapların” da gündemlerinde olduğunu aktaran Akansoy, bunları konuşmaya ve toplum gündemine taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

“’Meclis sokakta, sokak Meclis’te yaklaşımını geliştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

CTP’nin geçen dönem başlattığı “Meclis sokakta, sokak Meclis’te” hareketini de sürdüreceğini anlatan Akansoy, toplumun sorunlarını, beklentilerini ve tepkilerini Meclis’e taşıyacaklarını ancak Meclis’e sıkışıp kalmayacaklarını belirtti.

Bu yaklaşımı geliştirerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümetten gelen ve kamu yararı içermeyen bir yasa tasarısının kamu yararı içerecek şekle dönüştürülmesi veya engellenmesi noktasındaki mücadelesini bıkmadan usanmadan sürdürecek. Elbette denetleme günlerinde kamuoyunu aydınlatma, hükümeti sorgulama, halk adına gerekli tepkiyi orada ifade etme de bizim görevimizdir.

Ülkede çok sorun var. Ekonomiden eğitime, sağlığa çok ciddi sorunlar var. Bunlar bizim öncelikli olarak üzerinde durduğumuz alanlardır. Ülkede ciddi anlamda bir denetim problemi vardır, ülkede bir yoksulluk ve yoksunluk sorunu vardır. CTP olarak bunlarla ilgili güncel politika üzerinden gerekli tepkiyi, sivil toplum örgütleri ile birlikte örgütlemek zorundayız. Sorunlar sadece bizim sorunlarımız değil. Bakın mesela bugün eğitim konusunda sivil toplum örgütlerinin de pek çok tepkileri oluyor. Biz CTP olarak, attığımız tüm adımlarda ilgili örgütlerle istişare etmeyi, onların görüşlerini de alarak politikalarımızı geliştirmeyi her zaman öncelikli kıldık.

Ülkedeki sorunların çözümü sadece muhalefetin eleştirileri ile düzelebilecek değildir. Burada ana muhalefet olarak CTP, gerekli tepkiyi Meclis’te ortaya koyarken sivil toplum örgütleri ile birlikte ileride gelişecek olayları da örgütlemek durumundadır.”

CTP’nin sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlerle verimli ve yapıcı ilişkileri olduğunu anlatan Akansoy, “Elbette bunu belli noktalarda ortak mücadele izler” diyerek, CTP’nin dayanışmayı, ortak mücadeleyi büyütme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Akansoy, “Bizim gerek toplum faydasına gerekse sektörel sorunların çözülmesi bağlamında dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme sorumluluğumuz vardır. CTP’nin burada öne çıkma zorunluluğu ve sorumluluğu da vardır. Bu kaçınılmaz bir durumdur, bunu en iyi şekilde yapmamız gerekir. Önümüzdeki süreçte çok daha dinamik sosyal gelişmelerin olma ihtimali vardır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Yönetenler liyakattan uzaklaştı ve bilgi birikimleri de her zaman tatmin edici değil”

Ülkede çok büyük sıkıntılar olduğu görüşünü yineleyen ve erken seçimin gerekliliğine vurgu yapan Akansoy, hükümeti “ülkedeki sorunların çözülmesi için muhalefetin taşıdığı sorumluluğu taşımamakla” suçladı.

Akansoy, var olan durumun sürdürülebilir olmadığını ve ülkedeki sorunların başında “yönetsel beceriksizliğin” geldiğini savunarak, “Kamu kuruluşları, kamu yapısı zayıflatılmıştır. Kamu yapısını yöneten siyasi şahsiyetler ne yazık ki liyakattan uzaklaşmıştır ve bilgi birikimleri her zaman tatmin edici olmamaktadır. Dolayısıyla bu zayıf kamu yapılanması ve problemleri karşısında halkın verimli hizmet alabilme ihtimali yoktur. Bu sorunun süratle çözülmesi gerekmektedir. Bizim olası yolsuzluklar, adil olmayan istihdamlarla ilgili de toleransımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Toplumun büyük çoğunluğunun büyük sıkıntılar yaşadığını ve CTP’nin öncelikli olarak bunların üzerine gideceğini anlatan Genel Sekreter Akansoy, “Eğitimde, sağlıkta halka yakışır hizmet anlayışını kamu yararı çerçevesinde ortaya koyacak politikaları öne çıkarmak da her zaman bizim önceliklerimiz olacaktır” dedi.

“Yapılacak pek çok şey vardır ve CTP bunları yapmaya muktedirdir”

25 Haziran’da yapılan Milletvekilliği Ara Seçimi’nde CTP’nin milletvekili sayısının 19’a yükseldiğini anımsatan Akansoy, CTP’nin yeni milletvekili Sami Özuslu’nun Meclis’te pozitif bir ivme yaratacağına inanç belirtti. Akansoy, CTP’nin iki bağımsız milletvekiliyle de gerekli zamanlarda gerekli koordinasyonu kurabilecek sorumluluk ve olgunlukta olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkı çözümsüzlükten dolayı zor durumdadır, bunun farkındayız ama çözüm olmasa da yapılacak pek çok şey vardır ve CTP bunları yapmaya muktedirdir” dedi.

CTP’nin Kıbrıs’ta federal çözüm mücadelesini de sürdüreceğini vurgulayan Akansoy, “CTP Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığı, kendi kendini yönetme ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik düzenin kurulması bağlamında hiç geri adım atmayacaktır. Biz bu çerçeveyi çözüm mücadelesi ile bütünleştiriyoruz. Çünkü çözüm ile bütünleşmeyen bir mücadele eksik ve zayıf kalır. Gerek ekonomik ve kültürel, gerekse siyasi statü olarak Kıbrıslı Türklerin yeri federal çözüm ekseninde Avrupa Birliği’dir. Kimsenin bunu engellemesine ve halka rağmen siyaset üretilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Filiz Seyis - Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)