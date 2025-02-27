Akansoy: "Gazetecileri tehdit etmek kabul edilemez"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), dünkü açıklamalarına cevap veren CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'a teşekkürlerini iletti, Akansoy, açıklamasında, "Gazetecileri her ne sebeple olursa olsun tehdit etmek kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Basın-Sen, eşek katliamı duruşmasında dün zanlılardan birinin görevde olan gazetecileri tehdit etmesi sonrasında açıklama yapmış, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un konuyla ilgili açıklamalarını eleştirmişti.

Basın-Sen'in açıklaması üzerine Basın-Sen'e yazılı bir açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise açıklamasında, "Gazetecileri her ne sebeple olursa olsun tehdit etmek kabul edilemez. Bu benim şahsi duruşum olduğu kadar CTP’nin de resmi tutumudur" ifadelerini kullandı.

Basın-Sen yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı:

Dünkü basın açıklamamızın ardından duyarlılık göstererek bizlere cevap yazan ve hem kendi hem de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hassasiyetini ortaya koyan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’a teşekkür ederiz.

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda her daim hassasiyet ortaya koyan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin gazetecilerin tehdit edilmesine sessiz kalmaması ve gereken tavrı sergileyeceklerini bizlerle paylaşması son derece önemlidir.

Sayın Akansoy, bizlere ilettiği mesajda basın özgürlüğünün ve halkın doğru haber alma hakkının yanında olduklarını, basın emekçilerinin görevlerini hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan yürütmeleri noktasında da hassasiyet taşıdıklarını bizlere iletmiştir.

Ayrıca Akansoy, gazetecileri her ne sebeple olursa olsun tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu konuda gerekli tavrı sergileme noktasında tereddüt göstermeyeceklerinin altını çizdi. Akansoy, bunu kendisinin duruşu olduğu kadar CTP’nin de resmi tutumu olduğunu söyledi.

Basın Emekçileri Sendikası olarak bizler de bu duruşu selamlıyoruz.

Akansoy’un sendikamız Basın-Sen’e gönderdiği mesaj şöyle;

Sayın Ali Kişmir,

Başkan

Basın Sen

Basın özgürlüğü ve halkın doğru haber alma hakkı yanında, basın emekçilerinin görevlerini hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan yürütmesi her zaman en önemli hassasiyetimiz olmuştur.

Gazetecileri her ne sebeple olursa olsun tehdit etmek kabul edilemez.

Bu yöndeki haklı tepkileri ve eleştirileri saygı ile karışılıyor, gerekli tavrı sergileme noktasında tereddüt göstermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum.

Bu benim şahsi duruşum olduğu kadar CTP’nin de resmi tutumudur.

Hepinize içten selamlar…

Asım Akansoy

GENEL SEKRETER

CTP