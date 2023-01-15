Akansoy: “Eyleme tüm gücümüzle katılmak hepimizin boynunun borcudur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy yarınki eyleme destek çağrısı yaptı.

Akansoy, “Yarın saat 17.30’da CTP Kadın Örgütü başta olmak üzere birçok örgütün destek verdiği, birlikte organize ettiği “ZO-RUN-DA DE-ĞİL-İZ! SOKAKTAYIZ!” eylemine hepimizin katılması, katkı koyması bu bakımdan oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Kıbrıslı Türklerin tarihsel süreç içerisinde geliştirmiş olduğu modern kültürel değerlerine ve toplumsal yapısına tamamen aykırı olan ve kadınları aşağılayan sözlerini geçtiğimiz hafta kınadığımızı belirtmiştik. Bizim için bu durumun tartışma kaldırır bir yanı yoktur!

Ahmet Ünsal hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmalıdır.

Ünsal’ın açıklamalarının kamuoyuna yansımasıyla birlikte çok sayıda kişi ve örgüt tepkilerini dile getirdi. Ancak tek başına açıklama yapmanın ve karşı çıkmanın giderek yetersiz kaldığı zamanlardan geçtiğimiz de açıktır.

Bu bakımdan bu çağdışı görüşlere karşı, Kıbrıslı Türklere zorla giydirilmeye çalışılan bu gömleğe karşı, sosyal mühendislik projelerine karşı tepkimizi yarın eyleme de dönüştüreceğiz.

Her gün biraz daha fazla...

Yarın saat 17.30’da CTP Kadın Örgütü başta olmak üzere birçok örgütün destek verdiği, birlikte organize ettiği “ZO-RUN-DA DE-ĞİL-İZ! SOKAKTAYIZ!” eylemine hepimizin katılması, katkı koyması bu bakımdan oldukça önemlidir.

Saat 17.30’da Kumsal Parkı’nda buluşarak Başbakanlığa yürüyeceğiz.

Unutmayalım, bu toplumda demokrasiyi savunan, Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesine omuz veren herkes için bu eylem oldukça önemlidir. Hepimizin için yeni bir başlangıçtır.

Birbirimizin sesine ses, sözüne söz olacağımız bu eyleme tüm gücümüzle katılmak hepimizin boynunun borcudur.