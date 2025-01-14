Akansoy: "En büyük zafiyet, denetim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme girildiğini dile getiren Akansoy, iki liderin yapacağı görüşmelerle bu sürecin en iyi şekilde kurgulanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu süreçte yapılacak söylemlerin Meclis’teki siyasi partilerle uyumlaştırılması gerektiğini dile getiren Akansoy, Parti olarak kendi görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Var olan siyasetin aynı şekilde devam etmesi halinde hiçbir şekilde yol alınamayacağını dile getiren Akansoy, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin çok kritik olduğunu ve nereye everileceğinin de net olmadığını dile getirerek, Kıbrıs sorununun “Ortadoğulaşmaması” gerektiğini kaydetti.

Akansoy, veriler olmadan herhangi bir planlama yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek, Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi verilerine bakıldığında ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyledi. Akansoy, verilere bakıldığında toplumun psikolojisinin bozulduğunu, iş gücü analizinde ise toplum arasındaki makasın açıldığının görüldüğünü belirtti.

Verilerin toplu bir çöküşü gösterdiğini söyleyen Akansoy, kurumlara duyulan güveninin ciddi şekilde azaldığını, bunların artık görülmesi gerektiğini vurguladı.

Asım Akansoy, ülkedeki kayıt dışı ekonomiden de bahsedilmesi gerektiğini dile getirerek, vergi sisteminin ciddi anlamda düzenlenmesi, vergi vermeyenlerin de ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Ülkede hükümetin en büyük zafiyetinin denetim olduğunu dile getiren Akansoy, insanları “kölelik” sisteminde çalıştırmaktan artık vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

KTSU’nun verdiği sahte diploma ile yargılanmakta olan eski ortaklarından bir kişinin basına verdiği demeci de okuyan Akansoy, üniversiteler konusunun hassas olduğunu vureguladı ve bu konuda birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.