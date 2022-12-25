Akansoy: “CTP önemli bir başarı elde etti… Yapacak çok işimiz var ve yapacağız”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin 7 Belediye Başkanlığı kazanarak önemli bir başarı elde ettiğine işaret etti, CTP’nin ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi.

6 ilçenin 3’ünün CTP’li Belediye Başkanları’nca yönetileceğinin de altını çizen Akansoy, “Yapacak çok işimiz var ve yapacağız” dedi, CTP’nin halkın beklentileri çerçevesinde mücadelesinden bir milim sapmadan çalışacağının altını çizdi.

Akansoy’un seçim sonrası değerlendirmesi şöyle:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli bir başarı elde etmiştir.

UBP 6, TDP 1, DP 1 ve 3 de bağımsız aday seçimlerde başarılı olmuştur. Yine 6 İlçenin 3 tanesi bundan sonra CTP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilecektir. CTP'li Belediyeler çok daha Ülke genelinde kazanan tüm Belediye Başkanlarını kutlarım. Seçimlerle ilgili konuşulacak, değerlendirilecek elbette çok konu vardır. Bunu yapacağız.

CTP ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla ve cesaretle mücadelesini sürdürmeye devam edecek.

Yapacak çok işimiz ve yapacağız. CTP halkın partisidir, halkın beklentileri çerçevesinde mücadelesinden bir milim sapmadan çalışacaktır”.