Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, artık gelişi güzel bir müzakere süreci değil, sonuç odaklı bir süreç istediklerine dikkat çekti.

Akansoy bugün Kanal SİM’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu “Geniş Açı” programına katılarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Ersin Tatar tarafından yürütülen ayrılıkçı politikalar sayesinde Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Sorunuyla ilgili gelişmelerde özne olmaktan çıkarıldığını ifade eden Akansoy, “Artık Kıbrıs sorununda çözüm ve diyalog adresi sadece Ankara oldu. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Kıbrıs sorununda belirleyici etkisi olan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi iradesidir” dedi.

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaları ele alan Akansoy, İngiltere’nin garantör bir ülke olduğunu ve Kıbrıs Sorununa dair son derece net bir duruşu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Sorununda İngiltere’nin KKTC’nin ayrı bir devlet olarak tanınmasının ya da egemen eşitliğe dayalı bir müzakere sürecinin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu dile getiren Akansoy, Kıbrıs Sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon sistemine dayanması gerektiğini söyledi.

“Gelişi güzel değil, sonuç odaklı bir müzakere süreci”

Kıbrıslı Türklerin artık müzakere edilmesi için müzakere etmek istemediğini, sonuç odaklı ve takvime dayalı bir müzakere süreci istediğini vurgulayan Akansoy, “Artık gelişi güzel bir müzakere süreci değil, sonuç odaklı bir süreç istiyoruz. Masaya oturduğumuzda federasyona ulaşmak istiyoruz, Siddiq bunu bilmeli ve Garantör bir ülkenin Büyükelçisi olarak bu yaklaşımı öne çıkarmalıdır.” dedi. Mevcut durumu idare etme çabalarının da kabul edilebilir olmadığını kaydeden Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından atanan Özel Temsilci Maria Cuellar ile çok iyi ilişkiler kurulması gerektiğini de aktardı ve çatışmacı bir tutumla Cuellar’ın karşısına çıkılmaması, yapıcı olunması gerektiğine işaret etti. Bu fırsatların her zaman karşılarına çıkmadığını dile getiren Akansoy, “Yeni bir sürece kapı açılabilecek bir dönemde olabiliriz, diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Siddiq et fiyatlarıyla ilgili mi konuştu?”

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’in geçtiğimiz günlerde Yenidüzen Gazetesi’nde çıkan demeciyle ilgili Kıbrıs Türk tarafının verdiği tepkileri değerlendiren Asım Akansoy, Ersin Tatar Siddiq’i Kıbrıs Türk tarafının içişlerine karışmasıyla suçladığını anımsattı. Siddiq’ın açıklamalarının Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışma anlamına gelmediğini ifade eden Akansoy, İngiliz Yüksek Komiseri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardığını belirtti ve “Siddiq Kıbrıs’ın kuzeyindeki et fiyatlarıyla ilgili mi konuştu?” sorusunu sordu. Ersin Tatar’ın, kendisi ile görüşmek yerine Siddiq’i Türkiye’ye şikayet etme girişimini ise, içinde bulunduğumuz komedinin göstergesi, olarak yorumladı.

“Kıbrıs Türk halkına göre yaşadıkları sorunların temelinde hala Kıbrıs Sorunu yatıyor”

CTP olarak ülkedeki siyasi gelişmelere yönelik çeşitli anketler yaptıklarını ifade eden Akansoy, bu anketten çıkan sonuçlara dair bazı verileri de programda paylaştı. Ankete göre Kıbrıslı Türklerin birçok sorundan bahsettiğini ancak sorunların temelinde Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğü yattığınının bilincinde olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin ankette mevcut yöneticilerden rahatsız olduğunun görüldüğünü açıklayan Asım Akansoy, “Halkın büyük çoğunluğu, Kıbrıs Türk yönetiminin kararlarının kendisi alması gerektiğini, Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin burayı yönetmesini de Türkiye ile çatışma içinde bulunmasını kabul etmiyor. Burayı kendimiz yönetmemiz lazım diyor” dedi.

“Ortaya koyduğumuz siyaset kabul görüyor”

CTP olarak yıllardır bu eksende siyaset yürüttüklerini anımsatan Asım Akansoy, anket sonuçlarına göre ortaya koydukları siyasetin Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul gördüğünü vurguladı. Yapılan araştırmaya göre önümüzdeki hafta bir erken seçim yapılması durumunda CTP’nin birinci parti çıktığını kaydeden Akansoy, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı için de anket yaptıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ankette katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz” şeklinde soru sorduklarını ancak bu soruya herhangi bir şık eklemediklerini belirten Akansoy, burada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın isminin öne çıktığını söyledi. “Toplumun bir numaraya koyduğu isim Tufan Erhürman’dır” diyen Akansoy, yarışın iki kişi arasında geçeceğini ama şimdiden bu yarışın CTP lehine kopmaya başladığını ifade etti.