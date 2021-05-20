Akansoy: “Adalı Cinayeti soruşturması yeniden başlatılmalı”

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, 1996 yılında meydana gelen Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti ile ilgili Türkiye basınında yer alan iddialara işaret etti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bağlamında Kutlu Adalı’nın cinayetine ilişkin araştırma ve soruşturmanın yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde öldürülen YENİDÜZEN Yazarı Kutlu Adalı’nın cinayetine ilişkin soruşturmanın tamamlanmadığını, Adalı’nın eşinin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne aktardığını hatırlatan Akansoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de verdiği yeterli- gerekli araştırma yapılmadığına ilişkin kararının altını çizdi.

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Türkiye basınında içerisinde bir takım isimlerin de geçtiği iddiaların yayınlandığına işaret eden Akansoy, bu aşamada polisin cinayete ilişkin soruşturması yeniden başlatması gerektiğine vurgu yaptı, beklentilerinin de bu yönde olduğunu ifade etti.