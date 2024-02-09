Akan Kürşat teminatla serbest bırakıldı

İtalya’dan dün akşam Kıbrıs’ın güneyine getirilen Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat bugün çıkarıldığı mahkemece teminatla serbest bırakıldı.

Güneydeki medyaya göre Akan hakkında mahkeme, 10 bin euro nakit, 65 bin euro da banka teminatıyla serbest kalmasına karar verdi.

Kürşat, 29 Şubat günü Perşembe günü, sabah saat 10.30'da görülecek davasının duruşmasına kadar serbest kalacak.

Yılbaşı gecesi İtalya’da tutuklanan Kürşat dün akşam Kıbrıs’a getirilmiş, tutuklanarak sorgulanmıştı.

Hakkında 2007'den beri Avrupa tutuklama emri bulunduğu belirtilen Akan Kürşat, 30 Aralık’ta “suç işlemek için teşekkül oluşturma, başka şahsın adına kayıtlı malı yasa dışı bulundurma ve kullanma, yalan beyanla mal elde etmek, yasa dışı eylemlerden edinilen geliri meşrulaştırmak” suçlamalarıyla İtalya’da kaldığı otelde tutuklanmıştı.