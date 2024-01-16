Akan Kürşat davası: “Mahkemeye çıkarıldı, güneye iade edilmeye itiraz etti”
Kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarını sattığı suçlamasıyla tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, bugün İtalya’nın Roma kentinde mahkemeye çıkarıldı.
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Kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarını sattığı suçlamasıyla tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, bugün İtalya’nın Roma kentinde mahkemeye çıkarıldı.
Güneydeki resmi haber ajansı RIK’in aktardığına göre Kürşat, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iadeye itiraz etti.
Mahkeme duruşmayı karar için 6 Şubat‘a erteledi.
Kürşat, İstanbul üzerinden seyahat ettiği İtalya’daki bir otelde tutuklanmıştı.
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