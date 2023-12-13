Akademi Ödüllü Lupita Nyong'o, 74.Berlinale Jüri Başkanı oldu

Almanya'nın başkenti Berlinde her yıl Şubat ayında düzenlenen dünyanın en büyük sinema buluşmalarından Berlinale’nin 74’ncüsünün içeriği yavaş yavaş belli olmaya başladı. Festivalin en önemli bölümü Uluslararası Yarışma’nın Jüri Başkanı Kenyalı-Meksikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve New York Times’ın çok satan yazarı Lupita Nyong'o oldu.

2014 yılındaki 12 Yıllık Esaret (yönetmen: Steve McQueen) filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nden bu yana, hem izleyicilere hem de film eleştirmenlerine ilham veren yüksek profilli uluslararası kadın oyunculardan biri olan Lupita Nyong'o için Berlinale yönetmenleri Mariëtte Rissenbeek ve Carlo Chatrian “Lupita Nyong'o sinemada sevdiğimiz şeyleri somutlaştırıyor: farklı projeleri benimsemedeki çok yönlülük, farklı izleyicilere hitap etme ve ne kadar farklı görünseler de karakterlerinde oldukça tanınabilen tek bir fikirde tutarlılık. 74. Berlinale'nin jüri başkanı olma davetimizi kabul etmesinden dolayı mutlu ve gururluyuz" dediler.