Devrim DEMİR

Alınan ihbar üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Gümrük personelinin Bostancı geçiş noktasında gerçekleştirdiği operasyonda et kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.B., tutuklandı. Zanlı Bozan'ın kullanımında RJ 651 plakalı VAN tipi araca iki ayrı bölme içinde gerçekleşen aramada, piyasa değeri 86 bin 775 TL değerinde toplam 133.50 kilogram dana eti tespit edildi.

Özel bölme yaptı...

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı M.B., teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis memuru Kemal Öneren zanlının dün akşam saat 19.10 raddelerinde Bostancı geçiş noktasından kuzeye geçiş yaparken yakalandığını söyledi. Zanlının tasarrufunda ele geçirilen etler ve aracın emare olarak alındığını kaydeden aynı gece evinde de arama yapıldığını benzer suçtan 23 Eylül 2021 tarihinde tutuklanarak 6 bin 450 TL para cezası kesildiğini kaydetti.

"Ailem ve kendim için getirdim"

Polis zanlının ifade vermediğini sözlü beyanında "kendim ve ailem tüketecektik" şeklinde sözlü beyanlarının olduğunu söyledi. Mahkeme zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, haftada 7 gün ispatı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 450 bin TL kefalet senedi imza etmesine karar verdi.