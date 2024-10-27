"Ailelere geç haber verdik, çünkü polis açıklama yapmayın dedi"

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan skandal üzerine Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastane önünde toplanan ailelerin baskısı sonucu hastane önünde açıklama yaptı.

Dinçyürek, ailelere geç haber vermesiyle ilgili eleştirilere, "polis açıklama yapmayın, aksi halde tedbir alamayız dedi" şeklinde yanıt verdi.

Dinçyürek, "Geç bilgi vermemizin altında yatan neden, adli soruşturmadır. Polis, açıklama yapmayın, aksi halde tedbir alamayız dediler. Erken açıklama yapsak polisin tutuklama yapması zorlaşırdı." İfadelerini kullandı.

Dinçyürek, olayla ilgili tutuklamalar yaşandığını söyledi ancak bu konuda da detay vermedi.

Dinçyürek, "Dün öğleden sonra bana bilgi ulaştı. Sorumlu hekimlerin tamamını buraya çağırdık bu hastanede görevli olmayan adadaki yeni doğan uzmanlarını buraya çağırdık. Bu noktaya kadar evet ailelere haber vermedik. Durumun ne olduğunu anlamak için sorusturma yaptık, testler yaptık, sonuçlar geceyarısı sonrasında çıktı. Araştırma için başhekimi görevlendirdik. Bizim için esas olan hastalarımızın sağlığıdır. Biz hastalarımızın sağlığı için tedbir aldık" şeklinde konuştu.

Dinçyürek, "Tüm detaylara hakim olamayız, soruşturma yapıyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalıştık" dedi.

Dinçyürek'in, "Aileleri aramaya başlamıştım" sözlerine aileler, "Aramadın!" diyerek tepki gösterdi.

Dinçyürek, "Yargıya intikal etmiş bir konuda benim konuşmam doğru değil" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından bebeğini kaybeden anne fenalaştı.