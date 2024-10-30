“Aileler bilgi edinme haklarından mahrum edildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan sağlık skandalında, mamalarına alkol karıştırılan bebeklerin ailelerine bilgi verilmeyerek, bir skandala daha imza atıldığını söyledi.

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına katılan CTP Milletvekili Devrim Barçın sağlıkta yaşanılan skandallarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanılan skandallara değinen Barçın, ailelerin en temel sağlık hakkından biri olan bilgi edinme haklarından da mahrum edildiklerini, Başbakan Ünal Üstel’in yürütmenin başında olan biri olarak basın karşısına geçip hiçbir açıklama yapmamış olmasının da skandalın hala daha devam ettiğinin bir diğer göstergesi olduğunu ifade etti.

“Üstel, ailelerle iletişim dahi kurmadı”

Skandal olayın en başından itibaren, ailelere “Ne yaşandı? Ne yaşanıyor? Ne yaşanma ihtmali var?” konularında hiçbir bilgi verilmediğini vurgulayan Barçın, Acil Durum Hastanesi’ne giden Başbakan Üstel ile iletişim kurmak isteyen ailelerin, Üstel’in korumaları tarafından uzaklaştırıldığını ve Üstel’in de bu duruma seyirci kalarak, aracına binip uzaklaştığını söyledi.

“Konu kapatılmaya çalışıldı”

Hemşireler ve Ebeler Birliği Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen’in Yenidüzen Gazetesi’ne verdiği röportaja da işaret eden Barçın, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in yaşanan olayın ilk başından itibaren konudan haberdar olduğunu ve konuyu kapatmaya çalıştığının net bir şekilde ifade edildiğini vurguladı. Barçın, olayın yaşandığı vardiyada çalışan hemşirelerden polisin ifade almadığını, bu hemşirelerin gönüllü ifade verdiklerini ve konuyla alakalı hemşirelerin kendilerine ulaşarak ne yapabileceklerini sorduklarına dikkat çekerken, “Özellikle olayın gerçekleştiği vardiyada çalışan hemşirelerin ifadelerini almamak kabul edilemez. Evet, onların sorumluluğu olmamakla birlikte farklı gördükleri şeyleri ifade etmek için ifade vermek istediler. Umarım polis teşkilatı gerçek sorumluları ve suçu gerçekten işleyip buna sebep olanları tespit eder. Bu adil yargılamak için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.