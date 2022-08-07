Aile sordu: “Hastanelerde MR, tomografi cihazı olmaması çok büyük ayıp değil mi?”

Girne’deki evinde merdiven basamaklarından düşerek, hayatını kaybeden 57 yaşındaki Eralp Erensel’in aile yakınları Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki ‘tomografi’ cihazı eksikliğine dikkat çekti, yaşadığı kaybın ardından isyan etti.

YENİDÜZEN

Girne’deki evinde merdiven basamaklarından düşerek, hayatını kaybeden 57 yaşındaki Eralp Erensel’in aile yakınları Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki ‘tomografi’ cihazı eksikliğine dikkat çekti, yaşadığı kaybın ardından isyan etti.

YENİDÜZEN’e ulaşan aile yakınları perişan olduklarını ifade etti, “Hastanelerde MR, tomografi cihazının olmaması çok büyük bir eksiklik, yani çok büyük bir ayıp değil mi?” diye sordu.

Aile yakınları, Erensel’in Girne Akçiçek Hastanesi’nde tomografi cihazı olmaması nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, orada da yaşamını yitirdiğini anlattı.

Öte yandan Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, olayın bilgisine geldiğini, polisin de araştırma yaptığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Berova, Girne Akçiçek Hastanesi’nde uzun yıllardır tomografi cihazı olmadığını, hastaların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yönlendirildiğini kaydetti, bununla birlikte hastanede yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahının da bulunmadığını vurguladı.

Öte yandan gün boyunca bilgi almak için aradığımız Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ulaşılamadı.

Erensel’den kan ve doku örnekleri alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz tarihinde Girne’deki evinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ertesi gün yaşamını yitiren 57 yaşındaki Eralp Erensel’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.

Erensel’in kesin sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova:

Tomografi cihazı da yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahı da yok

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, olayın bilgisine geldiğini, polisin de araştırma yaptığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Berova, Eralp Erensel’in 29 Temmuz gecesi merdivenlerden düştüğü gerekçesiyle bir refakatçi ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne geldiğini ifade ederek, “Böyle bir hasta geldi, doktoru aktardı. Polisler de geldi. Olayı araştırdım. Bir arkadaşının refakati ile geldi, alkollüydü. Merdivenlerden düştüğü söylendi. Başında kesik vardı diktik” şeklinde konuştu.

Erensel’in ilk müdahale yapıldığı an dahil olmak üzere ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı anda bilincinin açık olduğuna dair bilgi paylaştı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde uzun yıllardır tomografi cihazı olmadığını, hastaların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yönlendirildiğini kaydeden Berova, bununla birlikte hastanede yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahının da olmadığını vurguladı.

Berova, söz konusu hastanın kendi isteğiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden ayrıldığına dair bilgisi olduğunu ancak en doğru bilginin hastane yetkililerinden alınabileceğini belirtti.