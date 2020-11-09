Aile içi kavgaya 18 ay hapislik

Üç yıl önce aile içinde çıkan kavga sonucu bacanağı Şükrü Oktay’ı bıçakla yaralayan Halil Şeker aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesinde görüşülen davada, suçlu bulunan Halil Şeker 18 ay hapis cezası aldı.

Kararda suçların yaygınlığı dikkate alındı..

Lefkoşa Ceza mahkemesi yargıcı Temay Sağer, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiğini açıkladı.

Sağer, sanığın işlediği ‘Ağır yaralama’ suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Sağer, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yargıç Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.