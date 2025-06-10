Ahsen’in ailesi ve örgütler, Polis önünde adalet ve etkin soruşturma istedi

Mağusa’daki ‘Silver Beach'te cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili ailesi ve avukatları Polis Genel Müdürlüğü önünde “etkin soruşturma” çağrısı yaptı, 41 örgütün desteğiyle hazırlanan ortak açıklama okundu.

Kayıp cep telefonu, alınmayan aile ifadeleri, olay yerinin yeterince korunmaması gibi soru işaretlerine dikkat çeken aile ve avukatlar, kamuoyunun vicdanını sarsan bu ölümün bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep etti.

Ailenin avukatı Tacan Reynar, “Gazimağusa Polisi güven vermiyor, olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen elle tutulur bir gelişme yok” diyerek Denetleme Kurulu’na şikâyet başvurusu yapacaklarını açıkladı. Ahsen’in erkek arkadaşı olduğu belirtilen ve hâlâ aktif görevde bulunan bir polis memurunun şüpheli konumda olduğuna işaret eden Reynar, bu nedenle soruşturmanın başka bir ilçeden bağımsız bir polis tarafından yürütülmesini talep ettiklerini söyledi.

Avukat Cansu Nazlı ise, geçtiğimiz yıl aynı sahilde ölü bulunan Güldeniz Özel’in dosyasının da hâlâ aydınlatılmadığını hatırlatarak, Mağusa Polis Müdürlüğü’nün kadın ölümlerinin üzerine gitmediğini vurguladı.

Ahsen’in kardeşi Dolunay Kilitçioğlu da, “Şüphelerin tümü ablamın erkek arkadaşını işaret ediyor, ama hala etkin bir adım atılmadı. Ablamın telefonu ve anahtarı hâlâ bulunamadı” diyerek adalet talebini dile getirdi.

Toplam 41 örgütün imzasıyla okunan ortak açıklamada ise, Ahsen’in ölümü üzerinden kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmemesi gerektiği, benzer olaylarda cezasızlık algısının güçlendiği ve devletin yaşam hakkını koruma sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada “Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür. Ahsen için adalet sağlanmadan hiçbirimiz güvende değiliz” mesajı verildi.

Avukat Tacan Reynar:

“Telefonu bulunmadı, ailesinden ifade alınmıyor”

Polis Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapan ailenin avukatı Tacan Reynar, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Denetleme Kurulu’na şikâyet başvurusu yapacaklarını açıkladı.

“Tek isteğimiz etkin soruşturma” diyen Reynar, “Gazmağusa Polis Müdürlüğü’nün görevini doğru düzgün ifa etmediği düşüncesindeyiz. Cep telefonu halen daha bulunamadı. Ailesinden ifade alınmıyor. Aileden ifade alınması talebinde bulunduk, sıkıntılar yaşandı. Mağusa Polis Müdürlüğü ile güven sorunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ahsen’in erkek arkadaşı olduğu ifade edilen şahsın polis olması şüpheleri arttırıyor” diyen Reynar, “Bu kişi hâlâ görevde” şeklinde konuştu.

Etkin soruşturma taleplerini yineleyen Reynar, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın polisin bu konuda adım atmadığını ifade etti.

Avukat Cansu Nazlı:

“Aynı sahilde 1 yıl önce de Güldeniz öldü, Mağusa polisi bu olayı da aydınlatmadı”

Reynar’ın ardından konuşan bir diğer avukat Cansu Nazlı, Ahsen’in ölü olarak bulunduğu Silver Beach’te, tam bir yıl önce Güldeniz Özel isimli kadının da ölü bulunduğunu ve olayın aydınlatılmadığını ifade ederek, “Mağusa Polis Müdürlüğü, kadın ölümlerinin üzerine gitmiyor” dedi.

Nazlı açıklamasında, Ahsen’in ölümüyle ilgili soruşturmaya ‘bağımsız’ bir memurun atanmasını talep etti.

Ahsen’in kardeşi Dolunay Yıldırım:

“Şüphelerin tümü erkek arkadaşına işaret ediyor”

Nazlı’nın ardından açıklama yapan Dolunay Yıldırım ise şüphelerin tümünün, erkek arkadaşına işaret ettiğini belirtti, “Ablamın anahtarı, telefonu hala bulunamadı” dedi.

Yıldırım, ablası için adalet istedi.

41 örgütten ortak açıklama:

“Etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma istiyoruz”

Son olarak Ahsen’in şüpheli ölümüyle ilgili ortak açıklama yapıldı. 41 örgütün imza koyduğu açıklamada, etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildi.

Açıklamada, olayın kadın cinayeti olabileceğine dikkat çekilerek, soruşturmanın bağımsız bir polis memuru tarafından yürütülmesi istendi.

Aynı sahilde geçtiğimiz yıl şüpheli şekilde ölen Güldeniz Özel’in dosyasına da atıfta bulunuldu.

'Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür' vurgusuyla yapılan çağrıda, kadın ölümlerinin aydınlatılması ve faillerin korunmaması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu, 30 Mayıs 2025 sabahı Gazimağusa'da Silver Beach sahilinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. O günden bu yana geçen süreçte, yürütülen polis soruşturmasına ilişkin ciddi endişeler ve haklı sorular kamuoyunun ve biz duyarlı örgütlerin vicdanında derin bir yankı bulmuştur.

Ahsen'in ölümü ciddi anlamda bir kadın cinayeti şüphesi taşımaktadır. Kadınların yaşam hakkına yönelen sistematik ihlallerin, şiddetin ve cezasızlık düzeninin bir yansıması olma ihtimali taşımaktadır.

Geçtiğimiz yıl, yine aynı sahilde Güldeniz Özel de şüpheli şekilde ölü bulunmuş ve ölümü hâlâ aydınlatılamamıştır.

Bugün kız kardeşimiz Ahsen'in ölümünün aydınlatılması için burada talep ettiğimiz etkin soruşturmanın, diğer kız kardeşlerimizin şüpheli ölümlerinin de aydınlatılması için yapılmasını tekrardan yüksek sesle talep ediyoruz.

Bugün burada toplanmamızın amacı, yalnızca bir dilekçe sunmak değil; adaletin şeffaf, tarafsız ve etkin bir şekilde işlemesini talep etmektir. Polis Genel Müdürlüğü'ne ilettiğimiz dilekçede, toplum içerisinde şüpheli olduğu iddia edilen şahsın aktif görevde bir polis memuru olması nedeniyle, soruşturmanın başka bir ilçede görev yapan bağımsız bir memur tarafından yürütülmesini talep ettik.

Bu adalet talebi sadece Ahsen için değildir.

Bu çağrı, üstü kapatılmış kadın ölümleri için, failleri korunmuş dosyalar için ve bir daha hiçbir kadın öldürülmesin diye yükselmektedir.

Devletin ve adli makamların asli sorumluluğu, yaşam hakkını korumaktır. Bugün burada yükselen bu ses, toplumsal bir vicdan çağrısıdır. Talebimiz nettir:

Ahsen'in ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.

Soruşturma tarafsız, şeffaf ve denetlenebilir biçimde sürdürülmelidir.

Fail kim olursa olsun, adalet gecikmeden işletilmelidir.

Unutulmasın:

Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür.

Ahsen için adalet sağlanmadan, hiçbirimiz güvende değiliz.

Örgütler susmayacak.

Kadınlar susturulamayacak.

Adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hiçbir kadın yalnız ve korumasız değildir.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler

Ortak açıklamaya imza koyan 41 örgüt şöyle açıklandı: