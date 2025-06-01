“Ahsen Nur’un ölümü, derin bir adalet ve güvenlik krizinin yansımasıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili, yetkili kurumların kamuoyuna karşı sorumlulukları çerçevesinde yapması gerekenleri sıraladı, bunun sıradan bir vaka olmadığını vurguladı

Balcı: Sıradan bir vaka değil toplumsal güvenlik krizi

26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu adlı genç kadının, geçtiğimiz gün Mağusa Silver Beach’de cansız bedeninin bulunduğunu hatırlatan Balcı, bunun sıradan bir ölüm vakası olmadığını, doğrudan bir toplumsal güvenlik ve adalet krizi olduğunu söyledi.

Genç bir kadının yaşam hakkının böylesine karanlık ve meçhul bir şekilde elinden alınırken, yetkili makamların olay karşısındaki tutumunun kamu vicdanını derinden yaraladığını belirten Balcı, “Aynı gün Lefkoşa'nın Gönyeli bölgesinde meydana gelen bir başka ölüm vakası ve özellikle Mağusa’da son dönemde art arda yaşanan benzer olaylar, ülkenin bir hukuk devleti gibi yönetilmediğini, güvensizlik ve cezasızlık ikliminin derinleştiğini açıkça göstermektedir” dedi.

“Bu bir kader değil kurumsal ihmalin doğrudan sonucu”

Polis Genel Müdürlüğü’nün ve diğer sorumlu kurumların kamuoyuna karşı sorumluluğunun, sessiz kalmak ya da belirsiz açıklamalar yapmak değil, derhal ve kararlılıkla harekete geçmek olduğuna vurgu yapan Balcı, yaşananların münferit olaylar gibi sunulamayacağını, bunun bir kader değil, kurumsal ihmalin, önleyici mekanizmaların çöküşünün ve siyasi irade eksikliğinin doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Balcı, “Bu bağlamda, Polis Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm yetkili makamları aşağıdaki konularda derhal ve gecikmeksizin göreve çağırıyoruz” diyerek bunları şöyle sıraladı;

Neler yapılmalı?

-Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümü başta olmak üzere, tüm şüpheli vakalarla ilgili etkin, tarafsız ve derinlemesine soruşturma yürütülmesi;

-Soruşturma sürecinde kamuoyunun oyalanmadan ve çelişkisiz bir şekilde bilgilendirilmesi;

-Kadınlara ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesi için laf değil somut önlem alınması;

-Cezasızlık kültürüne son verilmesi ve güvenlik güçlerinin asli görevini yerine getirmesi için idari denetimlerin artırılması;

-Toplumun “bir sonraki kurban kim olacak” korkusuyla yaşamasına neden olan bu karanlık tabloya karşı, acil bir toplumsal güvenlik seferberliği başlatılması.

“İzlemeyeceğiz, sessiz kalmayacağız”

Balcı, “Bu ülke sahipsiz değildir. Hiçbir yaşam, ihmale, korkuya ve duyarsızlığa kurban edilemez. Adalet, sadece mahkeme salonlarında değil; sokakta, evde, işte, okulda, her yerde herkes için eşit şekilde sağlanmalıdır” diyerek, sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Balcı, “İzlemeyecek, hesap soracağız. Toplumun vicdanı adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerini kullandı.