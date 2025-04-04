Ahmet Mithat Berberoğlu, 23’üncü ölüm yıldönümünde anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, bugün 23’üncü ölüm yıl dönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Ceyhun Birinci, Sami Özuslu ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi katıldı. Anma sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarını andı ve “Verdiği mücadele, yolumuza ışık tutan mücadele olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Onun Talat ise yaptığı konuşmada, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ilke ve değerlerini anlatmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Erhürman: Demokrasi tarihinin en önemli isimlerinden biri

Anmada konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İçinden geçtiğimiz günler, bize o zor koşullarda arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarının kıymetini her gün bir kez daha hatırlatıyor” dedi. En zor koşullarda toplum adına mücadele etmenin, elini taşlın altına koymanın önemini şimdi çok daha iyi anladıklarına dikkat çeken Erhürman, “O zor koşullarda verdiği mücadele, bugünkü zor koşullarda mücadele etmek zorunda olan bizler açısından yolumuzu aydınlatan bir ışık olmaya devam ediyor” diye konuştu. 1970’de ortada siyasi parti yokken, Berberoğlu’nun böyle ihtiyacı görmüş olmasının, arkadaşlarıyla hareket etmiş olmasının önemine işaret eden Erhürman, “Kıbrıs Türk demokrasi tarihinde en önemli isimlerden biri olarak anılıyor. Verdiği mücadele yolumuza ışık tutan mücadele olmaya devam edecek” dedi.

Talat: İlke ve değerleriyle aydınlatıcı olmaya devam edecek

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun, 1970 yılında bir grup aydına öncülük ederek açtığı yolun Kıbrıs Türk halkı için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Ongun Talat, söz konusu durumun öneminin bugünlerde daha çok ortaya çıktığını belirtti. Talat, Berberoğlu’nun son derece öğretici bir figür olduğunu kaydetti. “Şahsen tanıma şerefine hiç ulaşmadım. Hep büyüklerimizden dinledik” diyen Talat, ilke ve değerlerini yeni kuşaklara anlatma sorumluluğunu yerine getireceklerinin altını çizdi. Talat, “İlke ve değerleriyle aydınlatıcı olmaya devam edecek” dedi.

Ayşen Berberoğlu: Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir liderdi

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kızı Ayşen Berberoğlu da yaptığı konuşmada, babası Ahmet Mithat Berberoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir lider olduğunu vurguladı. Babası Ahmet Mithat Berberoğlu’nun öncülük yaptığını kaydeden Ayşen Berberoğlu, babasıyla gurur duyduğunu belirtti.