Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, açıklama yaptı, “Sn. Tatar'ın federal çözümü, bugün basında bir kez daha yer aldığı şekilde, her Allah'ın günü, ‘Rum’a gidip yama olma’ olarak tanımlaması artık kabak tadı verdi” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı işaret ederek, “Siz federasyonun ne olduğunu bilmiyor, anlamıyor veya federasyonu istemiyor olabilirsiniz. Statükodan memnun, uluslararası hukukla, uluslararası toplumla buluşmaya isteksiz de olabilirsiniz” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Ama bunların hiçbiri size, federal çözümü isteyenleri, bugüne kadar üstelik Türkiye'nin de desteğiyle masada federasyonu görüşenleri "Rum’a yama olmak isteyenler" olarak damgalama hakkı vermez. Söyledikleriniz hiçbiri BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyonun tek gerçekçi çözüm yolu olduğu olgusunu da değiştirmez.

Ağızdan çıkanı kulağın duymasında her zaman yarar var!”