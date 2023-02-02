Ağırlaştırılmış tazminat istiyor!

▶ Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, YENİDÜZEN Gazetesi’ne ‘zem ve kadih’ davası açtı. Tatar adına Avukat Salih Can Doratlı tarafından Gazeteci Serhat İncirli’nin 4 farklı köşe yazısıyla ilgili dava dosyalandı.

▶ Davada YENİDÜZEN’in Tatar aleyhindeki ‘zem ve kadih teşkil ettiği’ iddia edilen yayınlarıyla ilgili tazminat ve veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya cezai tazminat ödemesi isteniyor. Yayınların kaldırılması da talep ediliyor.

İşte dava konusu yazılar:

● 20 Temmuz 2022: “Abidik gubidik toplum liderliği”

● 26 Temmuz 2022: “Zito Ers”

● 29 Temmuz 2022: “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!”

● 30 Temmuz 2022: “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!”

YENİDÜZEN

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, YENİDÜZEN Gazetesi’ne ‘zem ve kadih’ davası açtı.

Tatar adına Avukat Salih Can Doratlı tarafından Gazeteci Serhat İncirli’nin 20 Temmuz 2022 tarihinde, “Abidik gubidik toplum liderliği”, 26 Temmuz 2022’de “Zito Ers”, 29 Temmuz 2022’de “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!”, 30 Temmuz 2022’de “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!” başlıklı yazılarıyla ilgili dava dosyalandı.

Davada YENİDÜZEN’in Tatar aleyhindeki ‘zem ve kadih teşkil ettiği’ iddia edilen yayınlarıyla ilgili tazminat ve veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya cezai tazminat ödemesi istendi.

Ayrıca YENİDÜZEN’in sosyal medya platformları hesapları, web sitesi üzerinden benzer nitelikte yayınlar yapmaktan men edilmesi talep edildi.

Bu yayınların her türlü elektronik platform ve bilişim sisteminden kaldırılması da istendi.

Zem ve kadih ne demek?

Zem ve kadih, herhangi bir kişi tarafından-

a) herhangi bir diğer kişiye kamu görevinde suihalde bulunan; veya

b) (b) herhangi bir diğer kişiye kamu görevinde suihalde bulunduğunu isnat eden; veya

c) Herhangi bir diğer kişinin mesleği, ticari işi, zanaatı, işi, meşguliyeti veya, makamı veya mevkii yönünden doğal olarak şöhretine zarar vermeye veya şöhretini zedelemeye veya haleldar etmeye yönelik; veya

d) Herhangi bir diğer kişiyi genel nefret, aşağılanma ve istihzaya maruz bırakması muhtemel; veya

e) Herhangi bir kişiyi, başkalarının ondan kaçınmasına veya uzak durmasına sebep olması muhtemel herhangi bir malzemenin veya ifadenin baskı, yazı, boyanmış şey, resim, maket, jest veya mimik, söylenen sözler veya başka eserlerle veya telsiz telgrafla yayınlamak dahil herhangi bir başka bir yoldan yayımlanmasından ibarettir....