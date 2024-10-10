“Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İskele’de 2023 yılının Ocak ayında 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u aramızdan alan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar 24 Ekim’de açıklanıyor. Karar öncesinde YENİDÜZEN’e konuşan Zahie Helin Ressur’un annesi Zişan Saltukhan, zanlının ağırlaştırmış müebbet cezasına çaptırılmasını talep etti. Adaletin yerini bulmasını istediğini aktaran Saltukhan, “En ağır ceza bile olsa benim içim asla soğumayacak, kızım geri gelmeyecek ama yattığı yerde rahat yatacak” şeklinde konuştu.

Davanın son 4 duruşmasında cinayet zanlısına söz uzatıldığını da aktaran anne Saltukhan, “Ben kızımın tacize uğradığını mahkemede öğrendim. Helin’i susturmak için öldürme yolunu seçti” dedi.

“En ağır cezayı istiyorum”

YENİDÜZEN’e konuşan Helin’in annesi Zişan Saltukhan, davanın 24 Ekim’de karara bağlanacağını hatırlatarak, kendisinin en başından bu yana katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istediğini söyledi. Zanlının son 4 duruşmada söz alıp, yaşananları anlattığını belirten Saltukhan, “Ben kızımın tacize uğradığını mahkemede öğrendim. Helin’i susturmak için öldürme yolunu seçti. Bunu kendisi söyledi. Çünkü Helin gidip onu şikayet edecekti. Başta planlı bir cinayet değildi ama kızımı susturmak istedi. Kızım buna rağmen mücadele etti. Tıbbi yardım alsa hayatta kalabilecekti. Buna izin vermedi. O yüzden en ağır cezayı istiyorum. O da ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. En ağır ceza bile olsa benim içim asla soğumayacak, kızım geri gelmeyecek ama yattığı yerde rahat yatacak” ifadelerini kullandı.

Cinayet nasıl olmuştu?

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, Olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.

Yaşanan olay, Kıbrıs’ın kuzeyinde o günlerde gündem olmuş, konu hakkında bazı siyasi parti ve örgütler birçok kez eylem gerçekleştirmişti.