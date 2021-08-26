Ağır yaralanan Alkan yoğun bakımda, uyutuluyor

İskele-Ercan anayolunda, dün akşam sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan 35 yaşındaki Derviş Alkan’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Hasta uyutuluyor, durumu stabildir” dedi.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgide; İskele-Ercan anayolunda 3-4 km arasında 35 yaşındaki Derviş Alkan, yönetimindeki EA 433 plakalı araç ile İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru 75 km’yi aşkın bir süratte seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak trafik levhasına çarpıp boş tarla içerisinde 3 takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

İskele-Ercan yolunda kaza: 3 takla attı, ağır yaralandı