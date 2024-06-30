‘Ağır Ceza’nın yükü ‘çok ağır’

▶ Raporlara göre “Tecavüz”, “Ağır yaralama”, “Silahlı soygun ve geceleyin ev açma”, “Uyuşturucu” ve “Resmi evrak sahteleme” suçlarından oluşan 1018 dava, 2023 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri’nin huzuruna getirildi.

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen yıl artış gösteren adli olaylar mahkeme faaliyet raporlarına yansıdı. Son 4 yıldaki suç rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı.

Raporlarda, suçların çeşitliliğinde artış dikkat çekerken, 2020 -2023 yılları arasında “Tecavüz”, “Ağır yaralama”, “Silahlı soygun ve geceleyin ev açma”, “Uyuşturucu” ve “Resmi evrak sahteleme” suçlarındaki artış dikkati çekti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak yayınlanan faaliyet raporlarında; 2020-2021-2022-2023 yılları arasında ‘Uyuşturucu’, ‘Tecavüz’ ve ‘Silahlı Soygun’ suçlarına dair rakamlar dikkati çekti.

Faaliyet raporlarında, dikkate alınıp tedbir alınması gereken ciddi veriler öne çıktı. Mahkemeler, geride bıraktığımız yılda artan suçlar ve çeşitliliği nedeniyle oldukça yoğun bir yıl geçirdi.

Raporlarda, 2023 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda bulunan 1018 davadan 494’ü neticelendirdi.

Başsavcılık, 62 dava hakkında nolle proseque (takipsizlik) dosyaladı, 47 dava alt mahkemeye iade edildi.

Davaların 415’i ise neticelendirilemeyerek 2024 yılına kaldı.

Soygun suçunda ‘artış’

Mahkeme Faaliyet Raporlarında son 4 yılda soygun, ev-dükkân açma, sirkat suçlarının yılda 100 civarında olduğu gözlemlendi.

2020 ve 2022 yıllarında ciddi artış gösteren bu suç, 2023 yılında raporlara yeniden yansıdı.

Ağır Ceza Mahkemeleri'nde ‘soygun ‘, ‘ev-dükkân açma ‘ve ‘sirkat ‘ suçları 2020 yılında 92, 2021 yılında 83, 2022 yılında 108, 2023’te 108, dosya görüşülüp karara bağlandı.

SOYGUN:

2020: 92

2021: 83

2022: 108

2023: 108

UYUŞTURUCU:

2020: 322

2021: 314

2022: 323

2023: 364

Uyuşturucu suçları arttı… Rakamlar ürkütücü

Ülkede artan ve değişen nüfusun da etkisiyle uyuşturucu suçlarında da ciddi bir artış yaşandı.

Ağır Ceza Mahkemeleri'nin gündemini meşgul eden davaların başında gelen uyuşturucu suçları son 4 yılda ciddi artış gösterdi.

Uyuşturucu suçlarından yakalanan kişi sayısı ve polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı da her geçen yıl artıyor.

Uyuşturucu suçları, ele geçirilen yüklü miktarlarla geçen yıla damgasını vurdu. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde 2020 yılında 322, 2021 yılında 314, 2022’de 323, 2023’de 364 dava görüşülüp karara bağlandı.

TECAVÜZ:

2020: 38

2021: 36

2022: 63

2023: 59



Tecavüz suçları korkutuyor

Raporlarda en çok suçların patladığı yıl 2022 oldu.

Ağır Ceza Mahkemeleri’nde 2020 yılında “Tecavüz” suçları 38 iken bu sayı 2022 yılında ikiye katlandı.

Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda “Tecavüz” suçundan 2020 yılında 38, 2021 yılında 36, 2022 yılında 63, 2023 yılında 59, kişi yargılandı.

Kararlarda “Tecavüz” suçunun yaygınlığı dikkate alınarak kamu menfaati için ibretlik cezalar verildi.

Şiddet olaylarında korkutan artış

Ülkede şiddet olaylarındaki artış, Mahkeme Faaliyet Raporlarına yansıdı. İncelenen raporlarda son 4 yılda ‘adam öldürme’ suçlarında azalma yaşandığı dikkat çekerken, ‘ağır yaralama’, ‘vahim zarar’, ‘ciddi darp’ suçlarındaki artış gözlerden kaçmadı.

Mahkeme faaliyet raporlarında, “Öldürme-Öldürmeye teşebbüs, ciddi darp, yaralama”, suçlarından 2020 yılında 25 kişi yargılanırken, 2021 yılında 35, 2022 yılında 21, 2023 yılında 10 kişi yargılandı.

Öldürme, Öldürmeye Teşebbüs, Ciddi Darp, Yaralama

2020: 25

2021: 35

2022: 21

2023: 10



2023 yılında suçlara suç ekleniyor… Cezaevi tıka basa…

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