Ağaca, hız radarına çarptı, tavanı üzerinde ters döndü
Gönyeli’de kiralık araç yoldan çıktı, sürat kameralarını devirdi ve ters dönerek durdu.
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Gönyeli’de kiralık araç yoldan çıktı, sürat kameralarını devirdi ve ters dönerek durdu.
Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde, saat 22.15 sıralarında, 24 yaşındaki Alusine Barrie, yönetimindeki ZMH 125 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan ağaç ve ardından hız radar cihazı direğine çarpıp tavanı üzerinde ters dönmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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