Afşaroğlu’nun, “Onlar Daha Çocuktu” geçmişe ışık tutuyor

Üniversite eğitimi için gittikleri Türkiye’de 1976 ile 1978 yılları arasında 6’sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öyküleri, emekli öğretmen Aydan Afşaroğlu’nun kalemiyle kitaplaştırıldı.

Afşaroğlu’nun 7 yıllık çalışmayla hazırladığı iki ciltlik “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitabında sadece cinayetlere değil o dönem Kıbrıs’ına da ışık tutuluyor.

7 gencin hayatını, aile bireyleri yanında arkadaşlarından dinleyerek araştıran ve kaleme alan Aydan Afşaroğlu’nun biyografi türündeki iki ciltlik kitabı, öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın’ın hayatlarını konu alıyor.

Toplam 848 sayfalık iki ciltlik kitapta, 6’sı vurularak veya dövülerek öldürülen, biri ise şans eseri hayatta kalmayı başaran “devrimci hareket” içindeki yedi gencin, aile, akraba ve yakın arkadaşlarının gözünden çocukluk, gençlik yılları ve o yıllardan kalan anılar derlendi.

Nezire Gürkan, Orhan Kabataş ve Sema Kabataş’ın denetlemesini yaptığı kitapta, 7 gencin çeşitli fotoğrafları da yer alıyor.

Yaşları 18 ile 22 arasında değişen ve Türkiye’de 1980 darbesi öncesindeki öğrenci olayları sırasında milliyetçi gruplar tarafından öldürülen gençlerden Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir ve Sadık Cemil İstanbul’da; Mustafa Ertan Adana’da ve Ercan Turgut da Ankara’da öğrenim görmekteydi.

Yazar Aydan Afşaroğlu, kitabının giriş bölümünde, “Ölümlerinden 40-45 yıl sonra da olsa bu kişileri, sevdikleriyle birlikte kalıcılaştırmak, okuyucuyla buluşturmak, yaşanılanları gözler önüne sermek gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Kitabın her bölümünde silahlı saldırıda yaralanarak hayatta kalan ve sonrasında sanat eğitimini yurt dışında tamamlayan Ülmen Aygın’ın (Sümer Erek) öldürülen arkadaşlarının portre tablolarına da yer verildi.

Önümüzdeki hafta tanıtım etkinliği düzenlenecek “Onlar Daha Çocuktu”, bugünden itibaren tüm kitapçılarda satışa sunuldu.