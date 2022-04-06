"AFRODİT” İÇİN KADER GÜNÜ

4,5 trilyon ayak küp doğal gaz rezervi barındırdığı tahmin edilen “Afrodit” yatağı için gözler tarihi görüşmeye çevrildi.



Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu ile Afrodit yatağının yönetici şirketi Chevron yetkilileri 21 Nisan Perşembe günü ilk kez bir araya geliyor.



Politis gazetesi, Pilidu’dan gelen görüşme talebinin Chevron tarafından kabul edildiğini ve 21 Nisan’daki görüşmede Chevron’un Afrodit'in ticari açıdan değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda kartlarını açacağını yazdı.



2011 sonlarında keşfedilen ve 4,5 trilyon ayak küp doğal gaz rezervi barındırdığı tahmin edilen “Afrodit” yatağı, doğal gaz fiyatlarının düşük olması nedeniyle bugüne kadar değerlendirilmedi.



Kıbrıs'ın güneyindeki kaynaklar, enerji fiyatlarının patlaması ve elektrik enerjisi maliyetindeki artış sonrası enerji alanında yeni işbirliği beklentilerine dikkat çekti. Chevron’un “olumlu” karar vermesi halinde pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır duran enerji programının yeniden canlanması bekleniyor.



Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Parlamentosu’nun, EastMed boru hattını, yetki verilmeyen doğal gaz projelerinden ayrı istisna tutma kararı aldığını, böylece, sürdürülebilir addedilmesi halinde boru hattı inşaatına açık kapı bıraktığını yazdı.



