ADMİE'den EuroAsia Interconnector projesinin hayata geçirilmesine yeşil ışık

Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, Yunanistan-Kıbrıs-İsrail arasındaki denizaltı kablo aracılığıyla, elektrik bağlanması projesinin hayata geçirilmesini üstlendiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, ADMİE’nin, projenin hayata geçirilmesini üstlenmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre EuroAsia Interconnector CEO’su Nasos Ktoridis, gazeteye yaptığı açıklamada bu kararın, ADMİE ile ortak uzlaşma ve iş birliği çerçevesinde alındığını belirtti.

ADMİE’nin çok iyi bir seçim olduğunu söyleyen Ktoridis, ADMİE ile birlikte iş birliği içerisinde çalışacaklarını da ifade etti.

Projenin şu anda iyi bir aşamada olduğunu ifade eden Ktoridis, bu gelişmenin projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan ek sermayenin bulunmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı şeklindeki soru üzerine, elbette ki yardımcı olacağını, artık yatırımcı bulunmasının daha da kolaylaşacağını söyledi.

ADMİE tarafından elektik bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi sorumluluğunun üstlenilmesinin, elektrik bağlantısının hızlandırılmasına yardımcı olacağını belirten gazete, bununla birlikte ADMİE’nin bu tür projeler için teknik bilgi ve donanıma sahip olduğunu da yazdı.

Gazete ADMİE’nin daha önce de bu tür elektrik bağlantısı projelerine müdahil olduğunu anımsattı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Yunanistan EuroAsia’nın Hayata Geçirilmesini Üstleniyor” başlığıyla aktarırken ADMİE ile EuroAsia Interconnector Limited arasında, ADMİE’nin projenin hayata geçirilmesi yetkilisi olması konusunda anlaşma imzalandığını yazdı.

Papanastasiu: Enerji ve doğal gazın uluslararası piyasalara ihraç edilmesine yönelik alt yapı geliştirilmesi çok önemli

Alithia gazetesi bir başka haberinde Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, 14’üncü Limasol Ekonomik Forum’da yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, elektrik enerjisi üretimine ve doğal gazın uluslararası piyasalara ihraç edilmesine yönelik alt yapılan geliştirilmesinin ülke adına çok önemli olduğunu söyledi.

“Afrodit” yatağının geliştirilmesine yönelik Chevron şirketi ile yürütülen görüşmelerden söz eden Papanastasiu, “Glafkos” yatağı konusunda ise ExxonMobil şirketinin, gelişim halinde olan incelemenin tamamlanmasının ardından açıklama yapacağını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgedeki alt yapıların geliştirilmesi konusunda görüşme halinde olduğunu söyleyen Papanastasiu, şu anda “Afrodit” yatağının Mısır’la bağlanmasına ilişkin alt yapıların görüşüldüğünü belirtti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca China National Petroleum Corporation” isimli Çin enerji şirketinin, “doğalgaz depolama ve yeniden gaz haline getirme yüzer ünitesi” olarak faaliyet göstermesi amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti hesabına inşa edilen “Etifa Promitheas” isimli geminin gelecek ay ülkeye geleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Papanastasiu, EuroAsia Interconnector projesinin jeostratejik önemini vurguladı.

Modern römorkör Limasol sularında

Öte yandan Politis gazetesi, arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı koyma olanağına sahip olan modern römorkörün, Limasol’da denize indirildiğini yazdı.

Gazete “P&O Maritime Cyprus Ltd” şirketine ait “P&O Kalypso” isimli römorkörün, bunun dışında, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait kara sularda arama ve kurtarma çalışmalarına da katkı koyabileceğini belirtti.