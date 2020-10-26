Adliye Kurulu'nda 'müdahale' istifası

Yüksek Adliye Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen görev yapan emekli kıdemli yargıç ve eski milletvekili Çetin Veziroğlu, "anti-demokratik ve baskıcı seçim müdahaleleri" nedeniyle görevinden istifa etti.

Veziroğlu, "Böylesi anti-demokratik yöntemlerle elde edilen bir Cumhurbaşkanlığı makamını Yüksek Adliye Kurulu’nda temsil etmeyi onursuzluk sayarım" dedi.

Çetin Veziroğlu, istifa gerekçelerini şu mektupla duyurdu:

AKP-MHP iktidarının Türkiye’de kurduğu baskı ve korku düzenini, uzun zamandan beri yerli işbirlikçileri ile birlikte KKTC’ye taşımakta olduğunu; halkımızın laik ve demokratik yapısını bozmak için her türlü girişimi yapmakta olduğunu her geçen gün farklı şekillerde deneyimlemekteyiz. Öyle ki, gün oldu, Afrika gazetesi örneğinde olduğu gibi, bu girişimlerini linç etme noktasına vardırmaktan da çekinmediler.

Bu baskı, tehdit ve korku düzenini adamıza taşıma stratejisi; Yüksek Seçim Kurulu kural ve kararlarını yok sayılması, Türkiye Cumhuriyeti televizyon kanallarının yalan ve yanlış propaganda amaçlı kullanılması, en üst düzey TC makamlarının söylemleriyle seçim propagandasına müdahil olmaları, milletvekili düzeyinde ise etkili ve yetkili kişilerin köy köy dolaşarak seçmenleri etkileme yollarıyla fiilen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde doruğa ulaştı.

Böylesi anti-demokratik yöntemlerle elde edilen bir Cumhurbaşkanlığı makamını Yüksek Adliye Kurulu’nda temsil etmeyi onursuzluk sayarım. Bu nedenlerle Yüksek Adliye Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Demokrasi, barış, özgürlük, bağımsız ve adil yargı sisteminin korunması, daha ileriye taşınması uğraşımı duraksamaksızın, halkımızın bağrında bu yolu yürüyen dostlarla birlikte sürdüreceğim.

Saygılarımla,

Çetin Veziroğlu