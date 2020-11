“Dokuz köyden kovulanlar, onuncu köyde direnmeli”

AKP-MHP iktidarının Türkiye’de kurduğu baskı ve korku düzeninin etkilerini uzun zamandan beri görüyoruz, bize de yansıyor. Bu olaylar, yerli işbirlikçilerin de çanak tutmasıyla buraya taşınıyor, halkımızın laik ve demokratik yapısını bozmak için her türlü girişim yapılıyor. O işbirlikçiler ya işin ciddiyetinin ya da bizi ne büyük bir tehlikenin beklediğinin farkında değiller. Her gün yaşam biçimimize yapılan müdahaleleri görmüyor musunuz? Önce her köye bir cami yapmakla, masum bir iş gibi başladılar, sonra Atatürk’ün Türkiye’de kapattığı tekkeler, zaviyeler buraya taşındı. İnsanlarımız bir şekilde bunun sinsi etkilerini iliklerine kadar hissetmeye başladı. Bunları görmemek için kör olmak lazım. Şunu vurgulamakta da fayda görüyorum, biz laik ve demokratik düzeni savunuyoruz ve laiklik özgürlük demektir. Bunun içinde inanç özgürlüğü de vardır. İnanç tanrı ile kul arasındadır ama birilerinin, AKP’nin Türkiye’ye yaptığı gibi, yaşam biçimi olarak dayatmaya çalışması kabul edilir bir şey değildir.