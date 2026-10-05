Kamu-İş kadın Dayanışma Komitesi’nin onkolojiye destek kermesi tamamlandı

Kamu-İş Kadın Dayanışma Komitesi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’ne katkı sağlamak amacıyla Lefkoşa Açık Pazar’da düzenlenen kermes tamamlandı.



Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, gün boyu devam eden kermeste kıyafet, gıda malzemeleri, züccaciye ürünleri ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’ne bağışlanacağı belirtildi.



Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kermese katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür ederek, dayanışmanın toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Serdaroğlu, “Kadın Dayanışma Komitemizin özverili çalışmasıyla anlamlı bir dayanışmaya imza attık. Onkoloji Bölümü’ne destek olmak ve kanserle mücadele eden insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek bizim için çok kıymetli. Bugün burada dayanışmayla umudu büyüttük.” dedi.



“Farklı bölgelerde de devam edecek”



Serdaroğlu, Lefkoşa’da gerçekleştirilen kermesin ardından dayanışma etkinliklerinin farklı bölgelerde de düzenlenmesinin planlandığını belirtti ve Onkoloji bölümüne katkının artırılması amacıyla benzer kermeslerin ileriki dönemde çeşitli bölgelerde devam edeceğini kaydetti.



Serdaroğlu, sosyal dayanışma faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.