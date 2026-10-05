Yaz saati uygulaması 25 Ekim'de sona erecek

Yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

Saatler 04.00’ten 03.00’e ayarlanacak.

Sonbaharla birlikte, saatlerin de geri çekilmesiyle, uzun günler yerini uzun gecelere bırakacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yaz Saati Emirnamesi’nde gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan yaz saatinin 25 Ekim Pazar günü sona ereceği duyurulmuştu.

Türkiye’de saatler geri alınmayacağından, 25 Ekim’den itibaren Türkiye ile KKTC arasında bir saatlik fark oluşacak.