“Adıyaman’daki TMK kafilesi hariç diğer kafilelere ulaşıldı, sağlık durumları iyi”

Bakanlar Kurulu, Türkiye’deki depremin ardından “acil” olarak toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’daki Mağusa TMK öğrencileri ve velilerinin bulunduğu kafile haricindeki tüm kafilelere ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hüzünlü bir gün… Türkiye’de yaşanan deprem Kıbrıs’ta da hissedildi. Acımız, üzüntümüz büyük. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, Kıbrıs’ta bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin pek çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğunu üzüntü ile ifade etmek istiyorum. KKTC olarak tüm kurumlarımızla birlikte elimizden gelen her türlü yardımı yapmak için tüm çalışmaları başlatmış ve harekete geçmiş durumdayız. Bu felaketi hep birlikte aşacağız. Hükümet olarak aldığımız kararla, acil kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 8 araçlı sivil savunma ekibimiz az sonra deprem bölgesine intikal edecek. 10 kişilik kurtarma ekibi de deprem bölgesine intikal etmek için hazırlıklarını tamamladı. Bunlara ek olarak özel sağlık ekiplerimiz de sevk edilmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Deprem bölgesindeki Kıbrıslı Türk vatandaşların sağlık durumlarıyla ilgili doğru bilgiye ulaşılabilmesi için tüm gelişmelerle ilgili çalışmalarını yürütüyor.

Deprem felaketi sırasında Maraş’ta bulunan Gazimağusa TMK Genç Kız Voleybol Takımı’ndan 14 kişi, NKL Genç Erkek Voleybol Takımı’ndan 14 kişilik kafilelerimizle temas kuruldu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Düzce’de bulunan LTL Kız Hentbol takımımız 16 kişilik ve Yakın Doğu Koleji Genç Hentbol Takımızıın 16 kişilik kafilelerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi.

Adıyaman’da bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu Yıl Erkek kafilesiyle bağlantı kuruldu, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Ancak Adıyaman’da bulunan TMK Yıldız Kız Voleybol ve TMK’nın Yıldız Voleybol Kafileleri 15 kişilik veli grubuna ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Temsilcimiz ve eğitim ataşemiz Adıyaman’a vardı. Çocuklarımızın akıbetiyle ilgili doğru kaynaklardan elde edilen bilgileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.“