“Adıyaman’a her gün bir bakan ve gönüllü uzman ekip gönderilecek”

Sabah saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, her gün 1 uçağın Adıyaman’daki İsias Otel enkazına destek göndermesine, bu kapsamda yine her gün bir bakanın ve bürokratlarının dönüşümlü olarak bölgeye gitmesine karar verdiklerini açıkladı.

“Bir seferberlik başlattık” diyen Üstel, Bakanlar Kurulu’nun her gün saat 10.00’da toplanacağını ve Türkiye’den gelen yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Üstel, her gün dönüşümlü olarak bir bakan ve bürokratlarının bölgeye gönderilip, çalışmaları koordine edeceğini belirterek, bugün sıranın Tarım Bakanı Dursun Oğuz olduğunu ifade etti. Üstel, bakanlarla birlikte, afet eğitimi almış uzman gönüllü ekiplerin de Adıyaman’a gönderileceğini söyledi.

Üstel ayrıca, asılsız haberlere itibar edilmemesini talep etti. Ünal Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir seferberliktir. Bir seferberlik başlattık. BK her gün saat 10.00’da toplanıp, her gün yeni bilgilerle insanları bilgilendirmek istiyoruz. Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi kapsamında Adıyaman’da konakladıkları otelin çökmesi sonucunda enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarını koordine etmek için bazı ek kararlar üretildi. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, bölgeye farklı bir bakanın gönderilmesine karar vermiştir. Dün Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu oradaki çalışmalara yardımcı olacak AFAD kurtarma ekipleriyle birlikte Adıyaman’a göndermiştik. Hava koşullarının zorlaşması nedeniyle Bakanlar Kurulu, çocuklarımıza ulaşana kadar her gün bir bakanın oraya gitmesi ve farklı bakanlıklara ait birer müdür ve müsteşarın da gönderilmesine karar verilmiştir. Ve buna bağlı olarak Başbakanlıktan 1, Tarım Bakanlığı’ndan 1, Eğitim Bakanlığı’ndan 1 üst düzey bürokratın dönüşümlü olarak Adıyaman’a gönderilmesine karar verilmiştir. Bugün bakanımız Dursun Oğuz ve yanında alacağı bürokratlarla Eğitim Bakanımızı değiştirecek. AFAD’a takviye göndereceğiz. Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekiplerinin ve yardımların ulaşması için 1 uçak seferinin düzenlenmesine ve depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için kullanılmasına, yayınlanacak bir genelgeyle gerçekleşecek. Eğitimli, uzman ve gönüllü kişilerin, afet eğitimi almış kişilerin afet bölgesinde gönüllü çalışmaları için gönderileceklerdir. “