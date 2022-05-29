Sevgen İzel’in söz ve bestesini yaptığı “Adın Yok” şarkısının lansmanı yapıldı.

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta düzenlenen lansmana, sanat ve siyaset dünyasından kişilerin yanı sıra pek çok davetli katıldı.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, katıldığı etkinlikle ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, henüz 22 yaşındaki Sevgen İzel’in 2 kitaba, 1 uzun metrajlı olmak üzere 6 farklı kısa filme imza attığına vurgu yaptı. Savaşan, Sevgen İzel’in, bir yandan tıp eğitimi alırken, bir yandan da sanata duyduğu büyük ilgi ile yarattıklarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Ahmet Savaşan, “İnanıyorum ki İzel ailesinin özel kızları Sevgen hem sağlık hem de sanat alanlarında gerek ailesini gerekse de ülkemizi gururlandıracak pek çok başarıya imza atacaktır. Adı Yoktu şarkısının gerek ülkemizde gerekse de Türkiye’de ses getireceğinden kuşkum yok. Başta İzel ailesini böylesi özel ve başarılı bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyor, aynı zamanda da Adı Yoktu şarkısının ortaya çıkmasında emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.