“Adil bir düzen ve daha güzel bir gelecek için verdiğimiz mücadelede daima yan yana olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk halkının sesi, vicdanı ve umudu olan YENİDÜZEN’in 49. yıl dönümünü kutladı.

CTP’den yapılan açıklamada, YENİDÜZEN’in neredeyse yarım asırlık bu süreçte birçok zorluk ve engelle karşılaşmasına rağmen fikir ve ifade özgürlüğünden, adaletin ve barışın savunucusu olmaktan asla vazgeçmediği vurgulandı. Açıklamada, “49 yıl önce özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesi verenlerin sesi olma misyonuyla kurulan YENİDÜZEN, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, YENİDÜZEN’in halkın doğru haber alma hakkını savunarak Kıbrıs Türk halkının en güçlü seslerinden biri olmaya devam ettiği belirtildi. CTP, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu değerli gün vesilesiyle, YENİDÜZEN ve Kanal Sim’i bir medya okulu haline getiren, gece gündüz emek veren tüm inançlı basın emekçilerini yürekten kutluyoruz. Adil bir düzen ve daha güzel bir gelecek için verdiğimiz mücadelede daima yan yana olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.”