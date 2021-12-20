Adaylar netleşti, seçim heyecanı başladı: Kuşaktan kuşağa siyaset

23 Ocak erken seçimi için geri sayım başladı, siyasi partilerin adayları netleşti.

Geçmişte siyasette yer alan önemli 10 ismin çocukları da milletvekili olmak için seçime katıldı, kuşaktan kuşağa siyaset gündeme geldi…Ailesi uzun yıllar siyasette yer alan, CTP’de 6, UBP’de 2, HP’de ise 1 aday milletvekili olabilmek için yarışacak.

SİYASETTE AİLE BAĞI:

CTP’nin efsane genel sekreteri Naci Talat Usar’ın kızı Dr Sıla Usar İncirli,

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu, Avukat Ongun Talat,

Eski bakan ve CTP’li milletvekili, eğitimci Ahmet Derya’nın kızı Doğuş Derya,

CTP’li eski milletvekili Vasfi Candan’ın oğlu, milletvekili Armağan Candan,

CTP’de geçmişte milletvekilliği görevini üstelenen Ahmet Barçın’ın oğlu, ekonomist Devrim Barçın,

CTP’li eski bakan Özkan Murat’ın kızı Aslı Murat,

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı, iş insanı Resmiye Canaltay,

Eski milletvekili, bakanlardan Dr Ertuğrul Hasipoğlu’nun oğlu Avukat Oğuzhan Hasipoğlu,

‘KKTC’nin Kurucu Başbakanı Mustafa Çağatay’ın oğlu Erek Çağatay.

Ayşe GÜLER

23 Ocak erken seçimi için geri sayım başladı, siyasi partilerin adayları netleşti.

Geçmişte siyasette yer alan önemli isimlerin çocukları da milletvekili olmak için seçime katıldı.

Özellikle CTP’de partiye uzun yıllar eden 6 ismin çocukları, Ocak ayındaki seçimlerde milletvekili adayı…

UBP’de ise 2, HP’de ise 1 isim milletvekili olabilmek için yarışacak.

Aileden çocuklara…

CTP’de geçmişte milletvekilliği yapmış kişilerin çocukları bu seçimde de milletvekilliğine aday oldu.

Adaylar arasında Kıbrıs’ta barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin lider ismi, CTP’nin efsane genel sekreteri Naci Talat Usar’ın kızı Dr. Sıla Usar İncirli bir kez daha yer alıyor.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu Avukat Ongun Talat ilk kez milletvekilliği için aday olurken, eski bakan ve CTP’li milletvekili, eğitimci Ahmet Derya’nın kızı Doğuş Derya da yeniden aday isimler arasında.

CTP’li eski vekillerden, partiye üst düzey hizmet vermiş Vasfi Candan’ın oğlu, milletvekili Armağan Candan da yeniden aday…

Öte yandan CTP’de geçmişte milletvekilliği görevini üstelenen Ahmet Barçın’ın oğlu, ekonomist Devrim Barçın da kontenjan adayları arasında. CTP’nin bir diğer önemli isimlerinden, eski bakan Özkan Murat’ın kızı Aslı Murat da ilk kez milletvekilliği için aday oldu, aktif siyasete adım attı.

UBP’de 2 isim…

UBP’de ise geçmişte siyasette yer alan 2 ismin çocukları 23 Ocak’taki seçimlerde milletvekilliğine aday oldu.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı, Milletvekili Resmiye Canaltay yeniden aday isimler arasında.

Eski milletvekili, bakan ve meclis başkanlarından Dr Ertuğrul Hasipoğlu’nun oğlu, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da bir kez daha aday olarak seçime katıldı.

HP’de Çağatay…

Öte yandan HP’de ise KKTC’nin kurucu başbakanı Mustafa Çağatay’ın oğlu, milletvekili Erek Çağatay yeniden seçim yarışına katılan isimler arasında.