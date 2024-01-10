“Aday olduğum için tehdit edildim”

Ulusal Birlik Partisi Miletvekili Hasan Taçoy, UBP Genel Başkanlık görevine aday olduğu için tehdit edildiğini iddia etti.

Genç TV’de katıldığı “Er Meydanı” programında Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Taçoy, kendi partisi olmasına rağmen yanlış gördüğü noktalarda mevcut hükümeti de eleştirdiğini, her fırsatta da bunu tekrarladığını ifade ederek, hatta bu yüzden disipline verilmekle tehdit edildiğini öne sürdü.

Taçoy, aldığı tehdidin esas nedeninin genel başkanlığa adaylığını açıklamasından kaynaklandığını söyledi.

Hükümetin UBP kanadıyla ilgili ortaya atılan kabine değişikliği iddialarıyla ilgili de konuşan Taçoy, Başbakan Ünal Üstel’in yerinde olsa kabine değişikliğine gitmeyeceğini, zira yakında kurultayın gerçekleşeceğini ifade etti.