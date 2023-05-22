Adanın kuzey ve güneyinde müzik festivallerinde yoğunluk var

Kıbrıs adasının kuzey ve güneyinde sanatsal programlar aralıksız olarak sürerken kuzeyde 17 Mayısta başlayan 25.Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali ve 26 Mayısta Kouklia’da başlayacak olan 22.Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali öne çıkıyor.

5 konserden oluşan 25.Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 18 Haziran tarihine kadar sürerken Pharos Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve adanın en çok ilgi gören üst seviye oda müziği etkinliği olan Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali’nin 22.’si yine UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kouklia'daki Royal Manor House'da 26 Mayıs-2 Haziran arasında gerçekleşecek.

Bellapais’te 3 farklı konser daha var

17 Mayıs tarihinde Ulucan Trio Konseri ile başlayan Avrupa Festivaller Birliği’nin de üyesi olan 25.Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde tarihi Bellapais Manastırı’nda 24-25 Mayıs’ta Şermin Dikmen Töre- Tuğrul Enver Töre ve Rüya Taner’in solist olarak yeralacağı Güvenlik K.Komutanlığı Bandosu Konseri (DOB işbirliği ile), 4 Haziran’da Dört El Piyano Resitali(Bertrand Gıraud-Murielle Petit) ve 18 Haziran’da Trio Talisman Konseri(Quentin Vogel-David Hurpeau-Pierre Thılloy) yer alacak. Saat 20.30’da başlayacak Festival konserleri için 0533 8546417 ve 0533 8630711 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

Avrupa'nın en seçkin etkinliklerinden ve uluslararası festivaller takviminin beklenen etkinlikleri arasında Pharos Oda Müziği Festivali

Olağanüstü performansları, büyüleyici programı ve büyüleyici ambiansı ile tanınan Avrupa'nın en seçkin müzik etkinliklerinden biri olarak öne çıkan Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, sanatsal mükemmelliğe sarsılmaz bir bağlılıkla çalışan bir ekibin ürünü olarak dünyada giderek daha da çok ses getiriyor. Oda müziğini Kıbrıs'a getirmede öncü güç olan ve adayı küresel kültür sahnesinde önemli bir yere yükselten festival uluslararası müzik takviminin en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak da dikkat çekiyor.



Dünyanın dört bir yanından 20 ünlü sanatçı 6 konser verecek

22.Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri içerinde birbirinden güzel 6 konserle dünyadan 20 önde gelen ünlü sanatçısını Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşturacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Baf’a bağlı Kouklia'daki Royal Manor House'da 26 Mayıs-2 Haziran arasında gerçekleşecek festivalde birçoğu Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak 20 sanatçı farklı 6 repertuar ile unutulmaz konserlere imza atacak.

6 gecelik konser programında W.A Mozart, Johannes Brahms, Gioachino Rossini, Ernest Chausson, Luigi Boccherini, Antonín Dvořák, Sergei Prokofiev, George Gershwin, Eric Sammut, Maurice Ravel, Felix Mendelssohn, César Franck, Benjamin Britten, Dmitri Shostakovich, Théodore Dubois, Arnold Schönberg, Robert Schumann, Ottorino Respighi ve Giacomo Puccini’nin besteleri farklı gecelerde icra edilecek.



Festivalde sahne alacak sanatçılar

Piyano: Alexander Kobrin, François-Frédéric Guy, Lily Maisky

Keman: Andrey Baranov, Daishin Kashimoto, Elly Suh, Boris Brovtsyn

Viola: Daniel Weissmann, Diemut Poppen, David Abrahamyan, Samuel Barsegian

Çello: Mischa Maisky, Boris Andrianov, Jing Zhao, Alexander Chaushian

Dobule – Bass: Uxía Martínez Botana

Flüt: ana Ferraz

Oboa: Céline Moinet

Klarinet: Clara Riccucci

Marimba: Ria Ideta

Festival programı için:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=611387474362945&set=gm.534922308816587&idorvanity=534919705483514

Bilgi ve bilet için:

www.pharosartsfoundation.org

Tel. 22-663871 (Pazartesi-Cuma 10:00-14:00)