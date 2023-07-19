Adana’dan Cihan Ünal ve Perran Kutman’a onur ödülü

Murat OBENLER

Bu yıl 18- 24 Eylül tarihleri arasında 30’uncu yaşını kutlayacak Türkiye’nin önemli sinema buluşmalarından “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’ kapsamında “Onur Ödülleri’, 60 yılı aşkın süredir, dizi, sinema ve tiyatro başta olmak üzere sanat dünyasında derin izler bırakmış usta isimler Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

Tiyatro ve sinema ile geçen 61 yıl

Sahneye ilk adımını Ortaokul ve lise döneminde "Çocuk Saati" adlı radyo programı ve çocuk tiyatrolarıyla atan ve 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılarak burada oyunculuk yapan Cihan Ünal, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerinin ardından sinema kariyerine 1971’de rol aldığı "Damdaki Kemancı" filmiyle adım attı. 2001 yılında başkanı olduğu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro Ana sanat Dalı’nda aynı görevi sürdürüyor. Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk çalışmalarını da sürdüren Ünal, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde de diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri veriyor.

Çok beğenilen dizilerin çok sevilen ana karakteri

Perran Kutman, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilk kez 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıktı. İlk sinema deneyimini; 1972'de, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı “Şehvet Kurbanı” adlı filmle yaptı. Türkiye sinema tarihinde klasikler diye adlandırılan birçok filminde rol aldıktan sonra çok sevilen dizilerin aranan oyuncusu oldu ve 1986 yılında izleyiciyle buluşan “Perihan Abla’’ dizisi ile gönüllere kazındı. “Şehnaz Tango’’, “Üzgünüm Leyla’’, “Hayat Bilgisi’’ gibi çok izlenmiş dizilere imza attı.

Güçlü bir ekiple hazırlık çalışmaları sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç üstlenirken, Dünya Sineması Koordinatörlüğü görevini ise İzlem Oktay yürütüyor.