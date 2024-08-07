Adana’da Onur Ödülleri Akbağ ve Polat’a verilecek

Türkiye’nin en büyük sinema buluşmalarından Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali,23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 31. kez yapılacak ve Türkiye’de sinemanın tüm aktörlerini birleştirecek festivalde Onur Ödülleri, sinema ve tiyatronun iki usta ismi Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verilecek. Bu yıl ayrıca festivalin gelenekselleşen yarışmalı bölümlerine ek olarak yeni bir bölüm de eklendi.



Klasikleşen yarışmalara Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması da eklendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın öncülüğünde düzenlenen ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı tecrübeli oyuncu Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivale bu yıl yeni bir bölüm eklendi. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Belgesel, Ulusal Öğrenci ve Adana Kısa Film Yarışmaları’na ek olarak Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması da düzenlenecek. Edebiyatın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlayan yarışmaya 20 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek. Diğer yarışmalı bölümlere de 16 Ağustos’a kadar başvurulabiliyor.



İki sanatçıya ödülleri 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede verilecek

Festival kapsamında verilen Onur Ödülleri bu yıl iki usta oyuncuya, Demet Akbağ ve Uğur Polat’a takdim edilecek. Festival Yürütme Kurulu’nun kararıyla Onur Ödülleri “Neredesin Firuze”, “Organize İşler”, “Vizontele”, “Eyyvah Eyvah”, “O… Çocukları”, “Kurtuluş Son Durak”, “Hükümet Kadın”, “Kış Uykusu” filmleriyle tanıdığımız, 40 yılı aşkın süren oyunculuk kariyerinde sinemanın unutulmaz güçlü kadın karakterlerine incelikle hayat vermiş oyuncu Demet Akbağ’a ve 1988’de “Sis” ile başlayan sinema kariyerinde “Suyun Öte Yanı”, “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”, “Karşılaşma”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “Filler ve Çimen”, “Sis ve Gece”, “Devrim Arabaları” ve “Anadolu Leoparı”nın da aralarında olduğu klasikleşmiş birçok filmdeki tutkulu ve cesur oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınmış usta aktör Uğur Polat’a verilecek. Ödüller 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede Demet Akbağ ve Uğur Polat’a sunulacak.