Adana Altın Koza’nın Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi’ne Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek

Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na Türkiye’nin uluslararası başarılara da imza atan usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

1997 tarihli ilk uzun filmi “Kasaba” ile 1998’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Jüri Ödülü’nü kazanan, "Uzak" (2002), "İklimler" (2006), “Üç Maymun” (2008), “Bir Zamanlar Anadolu’da” (2011), Altın Palmiye sahibi “Kış Uykusu” (2014), “Ahlat Ağacı” (2017) ve en son, Cannes’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen “Kuru Otlar Üstüne” (2023) filmleriyle adını uluslararası başarılı auteur sinemacılar çizgisine taşımış yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de getiren "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye prömiyerini 2023 Eylül ayında Altın Koza Film Festivali'nde yapmış ve salonlarda filmi görmek için büyük kuyruklar oluşmuştu. Auteur yönetmen daha önceki tüm filmlerinin yarıştığı ve/veya gösterildiği Adana’da bu kez Jüri Başkanı olarak filmleri değerlendirecek ekibe başkanlık edecek.