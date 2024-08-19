Adana Altın Koza Ulusal Yarışma jüri üyeleri belli oldu

23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da jüri yapacak isimler belli oldu. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan yer alıyor.



Oyuncular Aslantuğ ve Sarıkaya da Ulusal Yarışma jürisinde

Türkiye sinemasının en önemli auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlığını yapacağı jüride; 1994’te Altın Koza’da En İyi Erkek Oyuncu seçildiği “Yalancı”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Akrebin Yolculuğu”, “Yengeç Sepeti” gibi ödüllü filmler ve “Bir İstanbul Masalı”, “Hanımın Çiftliği” gibi dizilerin oyuncusu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, “Şaşkın”, “Plajda”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Şahmaran”, “Kimler Geldi, Kimler Geçti” gibi film ve dizilerin oyuncusu Serenay Sarıkaya, “Ev”, “Misafir”, “Dokunmadan”, “Unutma Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı” kitaplarının yazarı ve senarist Nermin Yıldırım, “Umut Adası” ve “Kalandar Soğuğu” filmlerinin yönetmeni ve senarist Mustafa Kara, “Kar”, “Kumbara”, “Beni Sevenler Listesi”, “Yurt” filmlerinin kurgucusu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.