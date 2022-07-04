Adalı’nın “Hasanbulliler ve Kel Hayrettin” adlı  tiyatro eseri yayımlandı  

Vefatının 26.ölüm yıldönümü onuruna Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın hiç yayımlanmamış olan 64.sayfalık “Hasanbulliler ve Kel Hayrettin” adlı 2.perdelik tiyatro eserini yayımladı.

Kitabın editörü, Birlik Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur eser için şu açıklamalarda bulundu:

“Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından birisi olan Kutlu Adalı yazınımıza çok büyük yenilikler getiren bir insandı. Kalemi onun en büyük akıl silahıydı ama ne yazık ki bu kalemi kırmak isteyenler onu 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde öldürmüşlerdi. Üzerinden yirmi altı yıl geçmesine rağmen bu olay gün ışığına çıkamadı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak 26. Ölüm yılında onu sevgi ve saygıyla anarken bugüne kadar yayımlanmamış olan, “Hasanbulliler ve Kel Hayrettin” adlı tiyatro oyununu sizlerle buluşturmak istedik. Kutlu Adalı, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman Kıbrıslı Türklerin sosyal ve kültürel durumunu görmek için hükümet tarafından görevlendirilerek, köy köy gezerek “Köy Raporları 1960-1963” adlı bir çalışma yapar. Bu çalışma daha sonra “Dağarcık” adıyla kitap olarak yayımlanır. Bu eser, Kıbrıslı Türklerin ilk folklor kitabı sayılmaktadır. Bu geziler sırasında Hasanbulliler, olayını köylülerden dinler ve yıllar sonra bu Hasanbulliler ağıtını, tiyatro eseri olarak yazar ama kitap olarak hiç yayımlamaz. Hasanbulliller olayı ile ilgili çok çeşitli romanlar yazılmış ve birçok halk bilimsel araştırma yapılmıştır. Hasanbulliler ve Kel Hayrettin’le ilgili, ilk tiyatro eserini yazan Kutlu Adalı’nın bu çalışmasını, Birlik olarak yayımlamaktan büyük bir mutluk duyarken eserin yayımlanmasına izin veren Sayın İlkay Adalı, hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz. Nice yeni eserlerini yayımlamak ümidiyle her zaman kalbimizdesin büyük üstad.”

1935 yılında Lefkoşa’da doğan Kutlu Adalı, gençlik yıllarından itibaren gazetecilik yapmaya başladı ve aynı zamanda yazılar/oyunlar yazdı. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla kamu görevine geçti. Türk Cemaat Meclisi Özel Kalem Müdürü oldu. (1960-1972). 1972-1974 yılları arasında Bayrak Radyosu'nda Denetleme Kurulu Üyeliği yaparak ve siyasal yorumlar yazarak gazetecilik görevini sürdürdü.. 1974 yılında ise Kayıt Dairesi Müdürü ve Nüfus Başyazmanı oldu.

Edebiyat yaşamına ise1948'de Antalya Lisesi'nin duvar gazetesinde şiir ve öykü yazarak başladı. Şiirleri 1955'te Antolojide çıktı ve Dost Dergisi'nde yayımlandı. Kıbrıs'ta ise Gençlik, Uyarı ve İz dergilerinde çıktı. Köy yaşamının kültürel, geleneksel, folklorik yaşamının zenginliği etkisinde.kalarak, geçtiği köylerden notlarını, "Dağarcık" adlı yapıtta topladı, (1963). Şiirlerini, Öykülerini roman ve oyunlarının tümünü kitap haline getirme fırsatı olmadı. Oyunları radyoda, sahnelerde ve okullarda oynandı. 1968'de "Söyleşi", 1969'da "Çirkin Politikacı Pof, "Hayvanistan", "Sancılı Toplum", "Köprü". 1970'te "Şago", 1971'de "Nasrettin Hoca ve Kıbrıs" adlı kitaplar çıkardı. Kutlu Adalı'nın Kıbrıs Türk basınındaki yeri, yazı işleri müdürlüğü, yönetici, köşe yazarlığı biçiminde olurken, daha çok eleştirel, uyarıcı, yergi ağırlıklı ama kültür birikimli yazılarıyla dikkat çekti.

Yazıları nedeniyle birçok kez tehdit alan Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996’da evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Kutlu Adalı cinayeti bugüne dek aydınlatılamadı.

Eserleri:

Köy Raporları (1961, deneme)

Dağarcık (1963, gezi notları)

Söyleşi ya da 9 Mart Diyalogu (1968, söyleşi)

Sancılı Toplum (1969, deneme)

Çirkin Politikacı Pof (1969, şiirsel mizah öyküleri)

Hayvanistan (1969, şiirsel mizah öyküleri)

Köprü (1969, oyun), Şago (1970, oyun)

Nasreddin Hoca ve Kıbrıs (1971, şiir)

Gideyim Buralardan Diyorum (1998, şiir -İlkay Adalı'yla

birlikte)

Aklın Silahı Barıştır (1999, deneme)

Dedemin Kucağı (1999, çocuk masalı)

Kağnı Yolu (1999, çocuk öyküsü)

Kutlu ADALI’yı anıyoruz…