Adalı dosyası için Tatar’a çağrı

Türkiye’de “suç örgütü lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in “Kutlu Adalı Cinayeti’ni de konuşacağız” sözüyle, adadaki karanlık cinayet yeniden gündeme geldi.

Kıbrıslı yurtsever, araştırmacı, Yenidüzen yazarı Kutlu Adalı dosyasının açılması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve davet edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, cinayetin aydınlatılması için Başsavcılık ve polisle birlikte en önemli görevin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın olduğunu söyledi.

Sorakın şu paylaşımı yaptı:

Kutlu Adalı, yaşamı boyunca barış, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için mücadele eden, Kıbrıslı Türk kavramı üzerinde hassasiyetle duran bir yurtseverdi. Temiz ve aydınlık bir toplumu savunuyordu.

Karanlık işleri sorguladığı bir dönemde faili meçhul bir cinayete kurban gitti.

Aradan 25 yıl geçtikten sonra Türkiye’de farklı bir hesaplaşmada gündeme geldi. Bu aşamada burdaki Polis Genel Müdürlüğü, Başsavcılık gibi kurumlarımıza cinayetin aydınlığa kavuşturulması açısından büyük görev düşmektedir.

Ancak en büyük görev cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ındır.