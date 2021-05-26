‘Adalı cinayetiyle ilgili Araştırma Komitesi' kurulmasına destek vereceğiz’

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Adalı cinayetiyle ilgili Araştırma Komitesi'nin oluşturulmasında UBP kanadının buna destek vereceğini söyledi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs TV'de yayınlanan Erçin Şahmaran'ın sunduğu Objektif programına konuk oldu.

Hasipoğlu, Türkiye medyasında Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra ülkede yaşanan Kutlu Adalı cinayetinin yeniden gündeme geldiğini kaydederek, herkesin merak içinde bu sır perdesinin aralanmasını beklediğini ifade etti.

Hasipoğlu, Kutlu Adalı cinayetinin “siyasi bir malzeme haline dönüştürülmemesi gerektiğini” ifade ederek, her şeyin 1990'lı yıllarda belgelerin yayılmasıyla başlandığını söyledi.

O dönemin Başbakan'ı Tansu Çiller'in “açıklamasına” atıfta bulunan Hasipoğlu, “kendisinin şahsi olarak katılmadığını ve ülkede polis teşkilatıyla kolluk güçlerinin bulunduğunu” hatırlatarak, "Bu işin temliki olmaz. Bir ülkede kimin ne iş yapacağı bellidir" dedi.

Hasipoğlu, yasal olmayan bir şeyin meşru da olamayacağına vurgu yaparak, ceza davalarında zaman aşımı olmadığını ve bu konuyla ilgili herhangi bir belge, bilgi veya emarenin çıkması durumunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Araştırma Komitesi'nin oluşturulmasında UBP kanadının buna destek vereceğini söyledi.

Polis ve Savcılık kurumunun yargı erki olduğunu ve bu anlaşma tahtında TC polis ve makamlarıyla ülkedeki polisin istişare halinde olabileceğinden bahseden Hasipoğlu, kim olursa olsun bir cinayetin faili meçhul olarak kalmasına göz yummayacaklarını belirtti.

‘Geçişlerde son safhaya gelindi’

Hükümet ve Cumhurbaşkanlık arasında bir iletişim sorunu olmadığını savunan Hasipoğlu, geçiş noktalarının açılımı noktasında son safhaya gelindiğini aktardı.

Hasipoğlu, KKTC açısından herhangi bir sorun olmadığını kaydederek, açılım konusunda gelecek hafta önemli gelişmeler olacağını belirtti.



“Ara seçim yapılmayacak”

Ara seçim yapılmayacağını da öne süren Hasipoğlu, bu kapsamda Geçiçi ve Özel Komite kurulduğunu ve bu yıl halkı sandığa göndermek yerine bu seçimi 2022 yılına ertelemeyi mantıklı bulduklarını savundu.