“Adalı cinayetinin aydınlatılması için Kıbrıslı Türklerle aynı saftayız”

AKEL, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelişmelere dair değerlendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, “AKEL Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılmasını ve adaletin tecellisini talep eden, ifade özgürlüğü ve demokrasi için mücadele eden bütün Kıbrıslı Türklerle aynı safta yer almaktadır.”

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Adalı cinayetinin aydınlatılması, özgürlük ve demokrasi için mücadele eden bütün Kıbrıslı Türklerle aynı saftayız.

1996 yılında Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili son ifşaatlar çok endişe vericidir. Kıbrıslıtürk toplumu içerisindeki muhalif sesleri susturmak için Türkiye tarafından yıllardır uygulanan kabul edilemez yöntemleri bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Yenidüzen Gazetesi’nin yazarı Kutlu Adalı işgal altındaki bölgede özellikle askeri ve siyasi unsurların çeşitli faaliyetlerini ve eylemlerini yoğun bir biçimde eleştiriyordu. Bundan rahatsız olan Türkiye’deki düzen şimdi daha net göründüğü üzere gazetecinin öldürülmesinden sorumludur. Somut olarak, Türk mafyasının bilinen isimlerinden Sedat Peker’in bugünlerde yaptığı ifşaatlara göre, cinayetin faillerinin o dönemin Türkiye İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekât Timleri Sorumlusu ile ilgili olduğu görülmektedir.

AKEL bu cinayetin aydınlatılmasını ve adaletin tecellisini talep eden, ifade özgürlüğü ve demokrasi için mücadele eden bütün Kıbrıslı Türklerle aynı safta yer almaktadır.”