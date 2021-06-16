"Adalı cinayeti soruşturmasına yönelik adım atmayı düşünüyor musunuz?"

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin kamuoyuna yansıyan yeni iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a olayın aydınlatılması için adım atmayı düşünüp, düşünmediklerini sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sorakın, şu ifadelere yer verdi: Kutlu Adalı 25 yıl önce faili meçhul, siyasi bir cinayete kurban gitti. 25 yıl sonra birçok itiraflar yapıldı. Ufak bir çaba ile cinayetin aydınlanması söz konusu.

TC Emniyet eski müdür Hanefi Avcı yaptığı bir açıklamada “Böyle bir olayın içerisinde Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in fiilen olduğunu görüyorsunuz. Şimdi eğer ortaya çıkan bilgilerle iyi bir araştırma yaparsanız her şey ortaya çıkacak'' ifadelerini kullandı.

Sn Cumhurbaşkanı, Sn Başbakan, Sn. Başsavcı, Sn Polis Genel Müdürü görev sizin, demokrasi, insan hakları ve aydınlık bir toplum açısından çok çok önemli olan bu olayın aydınlatılması için herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz?